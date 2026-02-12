快訊

未上市股票穩賺不賠？桃園警銀破騙局保住長者百萬積蓄

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市彭姓長者昨天下午前往平鎮區中豐路的銀行準備解除定存，臨櫃辦理時對行員的關懷提問避重就輕，虛應回復資金用途，行員察覺有異，通報員警到場協助，大家不斷勸說，彭才確定碰上詐騙不再堅持解約定存，總算守住辛苦的繼續。

平鎮警分局平鎮派出所所長章駿城表示，65歲彭姓長者在通訊軟體誤信一名男子聲稱投資未上市股票可賺取高額獲利，佯稱自己也因此獲利不少，長者以為找到發財的方法，不疑有他準備將積蓄投入致富，好在農曆年前大賺一筆。

對方佯稱直接現金交易，可以省下許多手續費，彭就拿著自己的存摺及印鑑跑到銀行，準備解除定存發財。

警方到銀行幫忙勸說，一開始彭仍深信投資，甚至怒責行員和員警擋財路，警方於是先帶他到派出所安撫，並提供多起類似的假投資詐騙案例影片與報導，這才驚覺落入陷阱。警方呼籲凡是標榜「高獲利、穩賺不賠」、「內線消息」或推銷「未上市股票」的投資邀約，都是典型的詐騙陷阱。

警方到銀行與行員一起勸彭，彭仍不信被詐騙。記者鄭國樑／翻攝
警方到銀行與行員一起勸彭，彭仍不信被詐騙。記者鄭國樑／翻攝

