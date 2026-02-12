絕對能源發虛擬幣詐騙50億 調查局第3波搜索 北檢再聲押1人

絕對能源公司負責人邱志豪發行虛擬貨幣詐騙，謊稱投資虛擬幣不僅能獲利，還可藉由「借貸智能合約」放貸，有高利率報酬，全台近千人受騙，吸金50億元，台北地檢署認日前聲邱志豪等9人獲准，調查局昨天發動第2波搜索，拘提被告李騰為到案，檢方訊後認有串滅證之虞，向法院聲押禁見，預計今天開庭。

檢方掌握，邱志豪從2022至2025年間，發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，以主辦說明會等方式術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％。

檢方今年1月發動第2波搜索，聲押邱志豪、秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維、業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚9人獲准。