絕對能源發虛擬幣詐騙50億 調查局第3波搜索 北檢再聲押1人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

絕對能源公司負責人邱志豪發行虛擬貨幣詐騙，謊稱投資虛擬幣不僅能獲利，還可藉由「借貸智能合約」放貸，有高利率報酬，全台近千人受騙，吸金50億元，台北地檢署認日前聲邱志豪等9人獲准，調查局昨天發動第2波搜索，拘提被告李騰為到案，檢方訊後認有串滅證之虞，向法院聲押禁見，預計今天開庭。

檢方掌握，邱志豪從2022至2025年間，發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，以主辦說明會等方式術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％。

檢方今年1月發動第2波搜索，聲押邱志豪、秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維、業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚9人獲准。

邱志豪過去因擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，當時在押的邱志豪經法院裁定交保後，繼續對外從事虛擬貨幣詐騙，全案由台灣高檢署發交北檢「打詐預警中心」偵辦。

絕對能源虛擬幣吸金案，調查局再拘提共犯李騰為到案，檢方訊後聲押禁見。記者張宏業／攝影
虛擬貨幣 詐騙 聲押

前立委變護理師？高嘉瑜遭盜圖要休旅車 網一看狂笑：對方音很準

詐騙手法層出不窮，這回竟然把腦袋動到了前民進黨立委、人稱「港湖女神」的高嘉瑜身上。高嘉瑜今（11）日在臉書上曝光一張離譜的詐騙截圖，內容將她的生活照變造為一名...

影／新北婦人遭詐欺車手搶510萬 警方追到雲林逮2嫌只剩60萬

新北市三重區1名婦人昨天面交鉅額現金給詐騙集團時察覺不對勁，取款車手直接動手搶走510萬元，警方接獲報案發動攔截圍捕，約...

什麼神藥竟要13萬元？ 桃園阿嬤險落入假名醫網購藥品圈套

桃園林姓阿嬤因膝蓋疼痛，誤信「網路名醫」介紹，到銀行要匯款13萬元購買成分不明一擦就不痛的神奇藥膏，桃園分局武陵派出所警...

年終獎金入帳變「詐騙肥羊」？軍公教、小資族必看！165、LINE、KEYTECTOR防詐一次懂

反詐溫度計｜國泰世華推反詐體質小測驗、打詐儀錶板揭露五大高財損詐騙、LINE「防詐補習班」教你人間清醒，《KEYTECTOR》精準攔截社群偽冒。

「Momo雲端發票中4千」？他收郵件險被騙 揪5疑點籲當心

詐騙無所不在，不論電話、簡訊還是電子郵件詐騙，都充斥在民眾的生活中。作家dato在Threads透露自己收到標題是「Momo會員雲端發票四等獎通知」的電子郵件，點進去被擋下才驚覺是詐騙郵件，所幸沒有任何損失，他也列出5點可疑的疑點，提醒大家收到類似郵件時要謹慎當心。

