快訊

對藍營火速整合挺李四川感到意外 王世堅分析新北選情「兩強相爭」

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕變天…北東連5天濕冷

前立委變護理師？高嘉瑜遭盜圖要休旅車 網一看狂笑：對方音很準

聯合新聞網／ 綜合報導

民進黨前立委<a href='/search/tagging/2/高嘉瑜' rel='高嘉瑜' data-rel='/2/103559' class='tag'><strong>高嘉瑜</strong></a>。本報資料照片
民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片

詐騙手法層出不窮，這回竟然把腦袋動到了前民進黨立委、人稱「港湖女神」的高嘉瑜身上。高嘉瑜今（11）日在臉書上曝光一張離譜的詐騙截圖，內容將她的生活照變造為一名「徵求白色休旅車」的護理師，引發網友熱議與嘲笑，高嘉瑜直呼「這詐騙集團肯定不是台灣人」。

這張在網路流傳的圖文顯示，詐騙集團套用高嘉瑜在山水背景前的生活照，並配上文字宣稱要「幫護理師找一台車」，甚至指名徵求「2024-2025年的現代小車Venue」，文末還語帶哀求地寫道「只要白色，拜託只要白色」、「我知道很丟人，一小時後馬上刪文」，並留下聯絡LINE ID，企圖誘導民眾加好友進行後續詐騙。

對此，高嘉瑜第一時間於臉書Threads發文澄清，她幽默地表示，這詐騙集團絕對不是台灣人，因為「台灣人都知道我是靈魂歌姬，不是護理師」。

此話一出，立刻引來大批網友按讚留言，許多人調侃，「台灣人都知道聽完妳唱歌，要去找護理師」、「真是護理師的話，台灣人口可能已經不到兩千萬人了」，其他人更說「我只認識港湖胖虎」、「我請對方唱一段隱形翅膀，對方不只音準沒問題轉音也漂亮」，打趣否認是高嘉瑜本尊。

除此之外，有網友翻出一樣的高嘉瑜照片，出現不同的詐騙貼文，「上次看到這一張是在徵求二婚」，竟自稱47歲離異，寫上「真心找老公再婚，先同居後登記」，明顯是戀愛詐騙老套手法，甚至還有人看過「40幾歲有小孩」的版本。

詐騙集團 高嘉瑜 護理師
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

民進黨北市議員初選登記 高嘉瑜、許淑華等8人搶頭香

最強吸票機回鍋參選…王孝維喊話手下留情 高嘉瑜允諾做這事

遭「扶龍王」王世堅巧妙避 高嘉瑜：堅哥是民進黨公共財推薦選北市長

成綠營北市長最大公約？王世堅直呼不可能 喊「她」識大體就選市長

相關新聞

前立委變護理師？高嘉瑜遭盜圖要休旅車 網一看狂笑：對方音很準

詐騙手法層出不窮，這回竟然把腦袋動到了前民進黨立委、人稱「港湖女神」的高嘉瑜身上。高嘉瑜今（11）日在臉書上曝光一張離譜的詐騙截圖，內容將她的生活照變造為一名...

影／新北婦人遭詐欺車手搶510萬 警方追到雲林逮2嫌只剩60萬

新北市三重區1名婦人昨天面交鉅額現金給詐騙集團時察覺不對勁，取款車手直接動手搶走510萬元，警方接獲報案發動攔截圍捕，約...

什麼神藥竟要13萬元？ 桃園阿嬤險落入假名醫網購藥品圈套

桃園林姓阿嬤因膝蓋疼痛，誤信「網路名醫」介紹，到銀行要匯款13萬元購買成分不明一擦就不痛的神奇藥膏，桃園分局武陵派出所警...

年終獎金入帳變「詐騙肥羊」？軍公教、小資族必看！165、LINE、KEYTECTOR防詐一次懂

反詐溫度計｜國泰世華推反詐體質小測驗、打詐儀錶板揭露五大高財損詐騙、LINE「防詐補習班」教你人間清醒，《KEYTECTOR》精準攔截社群偽冒。

「Momo雲端發票中4千」？他收郵件險被騙 揪5疑點籲當心

詐騙無所不在，不論電話、簡訊還是電子郵件詐騙，都充斥在民眾的生活中。作家dato在Threads透露自己收到標題是「Momo會員雲端發票四等獎通知」的電子郵件，點進去被擋下才驚覺是詐騙郵件，所幸沒有任何損失，他也列出5點可疑的疑點，提醒大家收到類似郵件時要謹慎當心。

假投資詐騙案件不再名列第一？彰化警發現「它」金額少、發生案數多

投資型詐騙案件數向來高居詐騙類型榜首，最近被假網拍取代，彰化縣溪湖警分局今年元月受理詐欺報案，假網拍占近三成，金額雖不多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。