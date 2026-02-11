前立委變護理師？高嘉瑜遭盜圖要休旅車 網一看狂笑：對方音很準

民進黨前立委高嘉瑜。本報資料照片

詐騙手法層出不窮，這回竟然把腦袋動到了前民進黨立委、人稱「港湖女神」的高嘉瑜身上。高嘉瑜今（11）日在臉書上曝光一張離譜的詐騙截圖，內容將她的生活照變造為一名「徵求白色休旅車」的護理師，引發網友熱議與嘲笑，高嘉瑜直呼「這詐騙集團肯定不是台灣人」。

這張在網路流傳的圖文顯示，詐騙集團套用高嘉瑜在山水背景前的生活照，並配上文字宣稱要「幫護理師找一台車」，甚至指名徵求「2024-2025年的現代小車Venue」，文末還語帶哀求地寫道「只要白色，拜託只要白色」、「我知道很丟人，一小時後馬上刪文」，並留下聯絡LINE ID，企圖誘導民眾加好友進行後續詐騙。

對此，高嘉瑜第一時間於臉書與Threads發文澄清，她幽默地表示，這詐騙集團絕對不是台灣人，因為「台灣人都知道我是靈魂歌姬，不是護理師」。

此話一出，立刻引來大批網友按讚留言，許多人調侃，「台灣人都知道聽完妳唱歌，要去找護理師」、「真是護理師的話，台灣人口可能已經不到兩千萬人了」，其他人更說「我只認識港湖胖虎」、「我請對方唱一段隱形翅膀，對方不只音準沒問題轉音也漂亮」，打趣否認是高嘉瑜本尊。

除此之外，有網友翻出一樣的高嘉瑜照片，出現不同的詐騙貼文，「上次看到這一張是在徵求二婚」，竟自稱47歲離異，寫上「真心找老公再婚，先同居後登記」，明顯是戀愛詐騙老套手法，甚至還有人看過「40幾歲有小孩」的版本。