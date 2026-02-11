影／新北婦人遭詐欺車手搶510萬 警方追到雲林逮2嫌只剩60萬

新北市三重區1名婦人昨天面交鉅額現金給詐騙集團時察覺不對勁，取款車手直接動手搶走510萬元，警方接獲報案發動攔截圍捕，約5小時之後在雲林斗六逮到2名嫌犯，但錢已被交給集團上游，只剩60萬元。

據了解，年約50歲婦人輕信臉書廣告落入虛擬貨幣假投資陷阱，昨天下午5時許與詐騙集團約在三重區介壽路、萬全路口面交610萬元現金之際，詢問2名取款車手：虛擬貨幣大約何時可入帳？對方卻支支吾吾答不出來。

婦人察覺有異打算中止面交，車手直接動手搶奪現金袋，雖然她奮力奪回其中100萬元，仍有510萬被搶走，2名嫌犯共乘1輛機車逃逸，婦人連忙報案求助。警方獲報立刻發動攔截圍捕，並調閱監視器鎖定犯嫌車號展開追緝。

嫌犯逃到三重區安和路棄置機車，改攔計程車往南部繼續逃逸，員警再度鎖定計程車號追查行蹤，深夜11時許追到雲林縣斗六市逮捕2名取款車手，但錢已在逃逸途中交給詐騙集團上游，只剩2人的取款報酬60萬元。

嫌犯被帶回新北市三重警分局調查，始終避重就輕僅坦承依據指示面交取款，相關案情檢警仍在調查釐清中，2嫌警詢後今天下午依強盜、搶奪、詐欺罪嫌移送新北地檢署及少年法庭偵辦，並建請羈押。