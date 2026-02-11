什麼神藥竟要13萬元？ 桃園阿嬤險落入假名醫網購藥品圈套

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園林姓阿嬤因膝蓋疼痛，誤信「網路名醫」介紹，到銀行要匯款13萬元購買成分不明一擦就不痛的神奇藥膏，桃園分局武陵派出所警員據報趕到，點破阿嬤從沒見過醫師本人，藥品若含違禁成分傷身又觸法，讓阿嬤成功保住養老金。

現年68歲林阿嬤長期飽受膝蓋受傷疼痛之苦，近日她滑手機時，在網路認識自稱「骨科名醫」的網友，對方不僅能對她的病情「隔空診斷」，還極力推薦一款號稱效果神速的神奇藥膏與口服藥；阿嬤在病急亂投醫心態下，先前已兩次透過貨到付款方式購買過藥品使用，對這位專業「名醫」深信不疑。

阿嬤昨午再度受到名醫的洗腦，下午2時30分到武陵所轄內某銀行，準備匯款13萬元買更高級、效果更好的藥品，由於金額龐大且阿嬤對於匯款用途支支吾吾，行員驚覺有異，隨即通報，警員鐘士傑與駱耀元迅速趕抵現場，見阿嬤執意匯款，連忙上前關切。

「大姐，妳連醫生的面都沒見過，這13萬的藥妳敢擦？」員警在勸導過程中，詢問阿嬤是否有醫師處方箋或去過醫院診所，她才坦言雙方只有透過網路聯繫，員警一聽驚呼，未經診療的藥品成分不明，不但可能延誤病情造成身體傷害，若有心人士在藥膏中摻入毒品或違禁成分，更會讓無辜民眾犯法，阿嬤這才意識到自己差點成為詐騙集團眼中的「肥羊」，決定放棄匯款。

桃園警分局表示，詐騙手法層出不窮，年長者常因病痛或對資訊查證能力較弱，成為犯罪集團鎖定的對象；分局統計，今年迄今已成功阻止37件詐騙案，攔阻金額累計高達新台幣4千6百多萬元。警方呼籲，身體不適應循正規醫療管道就診，切勿輕信網路上來源不明的藥物推薦，以免失財又傷身。

桃園有名68歲林姓阿嬤長年飽受膝蓋痛之苦，日前在網路認識「骨科名醫」對方幫她隔空看診，還要她買13萬元一擦就會好的神藥，幸好行員機警通報，桃園警分局武陵所員警到場點醒阿嬤，讓她保住養老金。圖／桃園分局提供
