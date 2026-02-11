年終獎金入帳變「詐騙肥羊」？軍公教、小資族必看！165、LINE、KEYTECTOR防詐一次懂

隨著軍公教年終獎金於上週五（6日）正式入帳，詐騙集團也進入活躍期？根據內政部警政署「165打詐儀錶板」統計，假投資詐騙財損已破億元；詐騙如何透過社群平台滲透日常、為何讓人一步步加碼？為守護大家的血汗錢，數發部、陸軍司令部、LINE台灣紛紛祭出重拳宣導，大數據股份有限公司也推出企業防偽冒偵測服務《KEYTECTOR》，目前公私部門如何建構多層防詐防線。究竟哪些話術最吸金？《網路溫度計DailyView》為你整理最全面的防詐懶人包。

時事警戒：年終獎金入帳 詐騙集團「帶你飛」？

軍公教年終獎金原則為1.5個月，加上考績獎金，最高可領2.5個月薪俸。這筆資金流動高峰期已成為詐騙集團的目標。陸軍司令部特別針對這波資金流動高峰，發布劇情式宣導短片，針對「想財富自由嗎？老師帶你飛」等誘人話術進行深度解析：：

1.誘人話術：詐騙集團以「想財富自由嗎？專業老師帶你飛！」鎖定官兵儲蓄。

2.最後防線：提醒官兵「身分證、印章、存摺」絕不可交予他人。

3.嚴重後果：誤信詐騙不僅資產受損，更可能面臨帳戶凍結、收到法院傳票，甚至淪為洗錢共犯或遭吸收為共諜。

4.合法管道：若有急難資金需求，應運用「國軍官兵急難貸款」，切勿接觸地下錢莊。

165打詐儀錶板最新詐騙五大手法

翻攝官網／165打詐儀錶板

根據內政部警政署「165打詐儀錶板」公布最新數據，依照「財損（元）」來看，詐騙手法前5名分別是：

No.1 假投資詐騙：1億4056萬元／受理44件

No.2 假交友(投資詐財)詐騙：4,249萬元／受理31件

No.3 假檢警詐騙：2,247.1萬元／受理3件

No.4 網路購物詐騙：714.2萬元／受理93件

No.5 假廣告詐騙：471.8萬元／受理6件

慘痛真實案例：誤信脆友代炒幣 369萬資產成追憶

翻攝官網／165打詐儀錶板

打詐儀錶板分享一位受害者真實經歷，在Threads看到「專業代操作、財富自由」貼文後私訊對方，一步步掉入陷阱：

・入金陷阱：被要求購買11.7萬USDT約新台幣369萬元） 轉入指定錢包。

・出金勒索：獲利後欲提領，對方卻以「不當操作、需繳保證金」為由拒絕出金。

・人間蒸發：投入雙倍本金後，對方在聖誕節後徹底失聯，受害者才驚覺「財富自由」只是一場夢。

165打詐成效統計2025年12月份，查獲324個集團，比11月新增145團；台北市（119團）為查獲最多集團縣市，阻攔金額高達2億1884.9萬元；阻斷1萬7830件涉嫌詐騙網站，下架4185件詐騙廣告，停號749件涉嫌詐騙門號。

專家教戰：LINE「防詐補習班」名師重點筆記

LINE提供

藝人邰智源化身代言「邰大老師」，為全民畫出防詐3大重點：活動連結

＃1.免費的可能是假的！

免費貼圖、遊戲幣或禮物多為釣魚誘餌，提醒用戶提高對免費或來路不明資訊的警覺，切勿點擊不明連結。

＃2.認證碼 = 帳號鑰匙！

「手機號碼＋LINE認證碼」絕不可提供給他人，這是盜取帳號的萬用鑰匙。

＃3.再次登入 = 最佳解！

若帳號不慎被盜，應立即使用LINE官方「再次登入」功能搶回主權。

LINE也鼓勵用戶進行LINE帳號健檢，確認自己的帳號有綁定完整的電話號碼、電子郵件、密碼以及Apple或Google帳號，來保護自己的帳號。同時也提醒，LINE帳號綁定Apple或Google帳號的好處是，若帳號被盜較有機會找回帳號，但是絕對不可以綁定別人的Apple或Google帳號；只要感受到任何異樣，多一分查證，如撥打165專線，就能遠離詐騙威脅！

防詐工具箱：查證3步驟

翻攝官網／國泰世華銀行反詐體質小測驗

凡涉及金錢交易，務必執行「冷靜、查證、報警（165）」。

・165打詐儀錶板：比對詐騙電話、網站、LINE ID（官網連結）

・111政府專屬短碼簡訊平臺：訊息開頭將新增接收者手機號碼末3碼及機關名稱，藉由「來源號碼」、「手機末三碼」與「機關具名」三重驗證，快速提高辨識真偽（數發部說明）

・網路詐騙通報查詢網：數位部開發，即時回報與檢測可疑廣告（連結）

・LINE推人間清醒模擬考測驗：實測防詐等級，辨識高風險話術（連結）

・國泰世華銀行反詐體質小測驗：測試你多容易受騙，完成五題教你如何辨識詐術（測驗連結）

國泰世華2023年臨櫃攔阻詐騙金額逾新臺幣12.8億元，位居金融業之冠；2025年1月至7月，臨櫃成功攔阻詐騙案件逾1,400件，為民眾守護超過新臺幣11.2億元。國泰世華銀行攜手內政部警政署、教育部國民及學前教育署，共同啟動《檢舉、報案、說出來》學童識詐計畫，並簽署三方合作意向書（MOU），與警政署刑事警察局共同推動《檢舉、報案、說出來》反詐行動倡議，規劃識詐課程教案，以小學生日常生活周遭可能遇到的詐騙情境，引導學童學習遇詐時的應變方式；更多資訊都收錄在「識詐教育網」活動主頁。

《KEYTECTOR》防偽冒偵測服務

大數據股份有限公司

面對社群偽冒與釣魚資訊層出不窮，大數據(股)公司推出企業防偽冒偵測服務《KEYTECTOR》，以社群平台的全域掃描為核心，結合AI Agent打造「全天候不間斷監測的風險雷達」。該服務整合《KEYPO大數據關鍵引擎》的輿情資料基礎，並將偵測範圍從單一貼文擴大至粉專與帳號本身，透過多項特徵交叉評估可疑程度。例如，觀察帳號是否在短時間內建立、是否出現導流、釣魚等高風險行為特徵，藉此提高偽冒辨識的精準度。同時，《KEYTECTOR》會進行白名單比對，並將品牌關鍵字的錯字、諧音等混淆變形納入偵測範圍，協助品牌更快找到「看似官方、實則偽冒」的各種偽冒形式，降低商譽受損的風險，同時也幫助消費者免於受騙，守護品牌與消費者之間的信任。此外，若後續出現新的偽冒型態，也可以依新特徵滾動式調整偵測邏輯。

FAQ：「反詐溫度計」盤點常見問題

Q：如何一眼辨識「投資詐騙」？

A：只要提到「穩賺不賠」、「高報酬低風險」、「出金需先繳保證金」或「要求匯款至私人帳戶/虛擬錢包」，100% 是詐騙。

Q：不小心點了不明連結並輸入個資怎麼辦？

A：1)立即更改該帳號密碼。

2)撥打165專線。

3)檢查銀行帳戶是否有異動，並告知銀行暫時凍結可疑交易，同時善用LINE的「再次登入」功能保護通訊帳號。

Q：企業如何預防品牌被偽冒？

A：企業可導入如《KEYTECTOR》的AI監測服務，透過全域掃描即時發現偽冒粉專與釣魚連結，從源頭阻斷詐騙訊息接觸消費者。

