台中婦到超商欲寄2張提款卡 店員報警成功阻詐

中央社／ 台中10日電

台中市1名7旬婦人日前到超商要用賣貨便寄送2張提款卡，店員起疑報警，經員警解說詐騙手法，婦人才打消寄送提款卡，避免淪為人頭帳戶

台中市警察局第二分局今天說明，3日下午接獲北區雙十路二段某超商門市店員通報，指稱1名婦人欲以賣貨便寄送提款卡2張，內容異常，疑似遭詐騙，立即出動員警前往處理。

員警到場後初步了解，這名7旬婦人先前接獲假冒戶政事務所人員的市話來電，稱有人持其證件申請戶籍謄本，婦人向對方表示並未委託任何人前往申請，假戶政事務所人員謊稱會協助轉報警方查處。

警方表示，婦人隨即就接到假冒警方人員來電，並要求加入LINE聯繫，進而指示婦人將提款卡2張寄送至指定地點「配合調查」。

員警現場耐心向婦人說明，這是典型「假公務機構＋假警察＋LINE操控＋寄送提款卡」的詐騙手法，屬於常見卻不斷變形的詐騙套路。婦人經員警解說後，才驚覺受騙，當場打消寄送提款卡念頭，避免帳戶淪為人頭帳戶。

「Momo雲端發票中4千」？他收郵件險被騙 揪5疑點籲當心

詐騙無所不在，不論電話、簡訊還是電子郵件詐騙，都充斥在民眾的生活中。作家dato在Threads透露自己收到標題是「Momo會員雲端發票四等獎通知」的電子郵件，點進去被擋下才驚覺是詐騙郵件，所幸沒有任何損失，他也列出5點可疑的疑點，提醒大家收到類似郵件時要謹慎當心。

假投資詐騙案件不再名列第一？彰化警發現「它」金額少、發生案數多

投資型詐騙案件數向來高居詐騙類型榜首，最近被假網拍取代，彰化縣溪湖警分局今年元月受理詐欺報案，假網拍占近三成，金額雖不多...

刑事局、LINE Bank簽署MOU 深化公私協力強化打詐體系

為全面升級防詐戰力、建構科技防線，刑事警察局局長邱紹洲於今(9)日與連線商業銀行總經理黃以孟共同簽署合作意向書，宣示警政機關與數位金融產業深化公私協力，攜手打造科技化與戰略化的防詐新防線，為整體防詐體系再注入關鍵戰力。

AI詐騙激增 六成偽冒案件來自社群平台

當心AI詐騙！富邦金控2025全年成功偵測並下架 877 件偽冒案件，年增近八成，其中分析攔阻數據發現，近六成偽冒案以「...

少年被吸收當車手…爆96萬私吞疑雲以為死定了 報警瓦解集團

彰化縣以「紅冰」為首的詐騙集團，吸收未成年少年擔任車手，其中2名少年疑私吞一筆96萬元贓款，紅冰、柯男、蕭男等把少年車手...

金融詐騙年度關鍵字揭曉 「買黃金、買房、裝潢」最常見

詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，國泰觀察近期民眾到金融機構辦理業務時，最常聽到的「詐騙關鍵字」略有不同，據統計國泰世...

