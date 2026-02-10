台中婦到超商欲寄2張提款卡 店員報警成功阻詐
台中市1名7旬婦人日前到超商要用賣貨便寄送2張提款卡，店員起疑報警，經員警解說詐騙手法，婦人才打消寄送提款卡，避免淪為人頭帳戶。
台中市警察局第二分局今天說明，3日下午接獲北區雙十路二段某超商門市店員通報，指稱1名婦人欲以賣貨便寄送提款卡2張，內容異常，疑似遭詐騙，立即出動員警前往處理。
員警到場後初步了解，這名7旬婦人先前接獲假冒戶政事務所人員的市話來電，稱有人持其證件申請戶籍謄本，婦人向對方表示並未委託任何人前往申請，假戶政事務所人員謊稱會協助轉報警方查處。
警方表示，婦人隨即就接到假冒警方人員來電，並要求加入LINE聯繫，進而指示婦人將提款卡2張寄送至指定地點「配合調查」。
員警現場耐心向婦人說明，這是典型「假公務機構＋假警察＋LINE操控＋寄送提款卡」的詐騙手法，屬於常見卻不斷變形的詐騙套路。婦人經員警解說後，才驚覺受騙，當場打消寄送提款卡念頭，避免帳戶淪為人頭帳戶。
