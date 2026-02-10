快訊

余天全說了！夫妻分房睡、聊天常吵架 李亞萍爆失智私下真相曝

大膽面交逾百萬現金 台南前消防局長李明峯及女密友收賄情節曝光

美國眾議院通過「保護台灣法案」 大陸對台動武恐被踢出國際金融圈

「Momo雲端發票中4千」？他收郵件險被騙 揪5疑點籲當心

聯合新聞網／ 綜合報導

詐騙無所不在，不論電話、簡訊還是電子郵件詐騙，都充斥在民眾的生活中。作家dato在Threads透露自己收到標題是「Momo會員雲端發票四等獎通知」的電子郵件，點進去被擋下才驚覺是詐騙郵件，所幸沒有任何損失，他也列出5點可疑的疑點，提醒大家收到類似郵件時要謹慎當心。

dato昨（9）日在Threads發文表示，這封郵件內容註明他在民國114年9-12月期的雲端發票抽獎活動中中獎，獎金是4000元，還附上發票號碼，接著要求他按照步驟操作，點入「Momo會員中心」查看並確認中獎資料，然後更新信用卡資料，以便發放獎金。dato起初不疑有他，但幸好點進去連結時被擋下來，這才讓他驚覺可能是詐騙。

dato事後仔細檢查郵件，發現有5個疑點：「email很怪」、「為何四個月一期？」、「為何發票中獎要更新信用卡資料？」、「雲端發票抽獎？」、「四等獎是什麼？」他也分享給大家，提醒民眾收到這類郵件時要特別小心。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文引起眾人熱議，不少人透露自己也收到類似的詐騙信件，有內行人教大家如何辨識詐騙郵件，「momo看到大寫的M就絕對詐騙！momo是四個小寫，momoBOOK是小寫+大寫」、「我現在都注意e-mail信箱，但要特別留意有的騙子信箱會rn組成m，例如：rnicrosoft（假）/microsoft（真）」、「打開momo的訂單紀錄，確認過沒有這個電子發票之後就確定是詐騙信」。

財政部1月時在臉書提醒大家，詐騙集團近年來會假借電商平台名義來通知民眾發票中獎，誘騙受害者點擊連結，進入偽冒「財政部電子發票整合服務平台」的網頁，輸入信用卡資訊。

不過民眾也別擔心，雖然假網站外觀相似，但只要看清楚「財政部電子發票整合服務平台」正確的電子信箱及官網網址，結尾都是政府機關專用「.gov.tw」，其他都是詐騙！

詐騙集團近年來會假借電商平台名義來發送郵件行騙。示意圖／ingimage
詐騙集團近年來會假借電商平台名義來發送郵件行騙。示意圖／ingimage

詐騙 電商 郵件 EMAIL 雲端發票
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

TWICE 高雄演唱會幕後花絮！子瑜教Momo台語卡關　緊急求助GPT

父子擁3屋申請房貸沒過…只因無信用卡？內行揭銀行「深層考量」

只會透過郵件聯絡…美國稅局打電話通知欠稅？ FTC：假的

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

相關新聞

「Momo雲端發票中4千」？他收郵件險被騙 揪5疑點籲當心

詐騙無所不在，不論電話、簡訊還是電子郵件詐騙，都充斥在民眾的生活中。作家dato在Threads透露自己收到標題是「Momo會員雲端發票四等獎通知」的電子郵件，點進去被擋下才驚覺是詐騙郵件，所幸沒有任何損失，他也列出5點可疑的疑點，提醒大家收到類似郵件時要謹慎當心。

假投資詐騙案件不再名列第一？彰化警發現「它」金額少、發生案數多

投資型詐騙案件數向來高居詐騙類型榜首，最近被假網拍取代，彰化縣溪湖警分局今年元月受理詐欺報案，假網拍占近三成，金額雖不多...

刑事局、LINE Bank簽署MOU 深化公私協力強化打詐體系

為全面升級防詐戰力、建構科技防線，刑事警察局局長邱紹洲於今(9)日與連線商業銀行總經理黃以孟共同簽署合作意向書，宣示警政機關與數位金融產業深化公私協力，攜手打造科技化與戰略化的防詐新防線，為整體防詐體系再注入關鍵戰力。

AI詐騙激增 六成偽冒案件來自社群平台

當心AI詐騙！富邦金控2025全年成功偵測並下架 877 件偽冒案件，年增近八成，其中分析攔阻數據發現，近六成偽冒案以「...

少年被吸收當車手…爆96萬私吞疑雲以為死定了 報警瓦解集團

彰化縣以「紅冰」為首的詐騙集團，吸收未成年少年擔任車手，其中2名少年疑私吞一筆96萬元贓款，紅冰、柯男、蕭男等把少年車手...

金融詐騙年度關鍵字揭曉 「買黃金、買房、裝潢」最常見

詐騙事件層出不窮，手法更是推陳出新，國泰觀察近期民眾到金融機構辦理業務時，最常聽到的「詐騙關鍵字」略有不同，據統計國泰世...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。