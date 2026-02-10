「Momo雲端發票中4千」？他收郵件險被騙 揪5疑點籲當心

詐騙無所不在，不論電話、簡訊還是電子郵件詐騙，都充斥在民眾的生活中。作家dato在Threads透露自己收到標題是「Momo會員雲端發票四等獎通知」的電子郵件，點進去被擋下才驚覺是詐騙郵件，所幸沒有任何損失，他也列出5點可疑的疑點，提醒大家收到類似郵件時要謹慎當心。

dato昨（9）日在Threads發文表示，這封郵件內容註明他在民國114年9-12月期的雲端發票抽獎活動中中獎，獎金是4000元，還附上發票號碼，接著要求他按照步驟操作，點入「Momo會員中心」查看並確認中獎資料，然後更新信用卡資料，以便發放獎金。dato起初不疑有他，但幸好點進去連結時被擋下來，這才讓他驚覺可能是詐騙。

dato事後仔細檢查郵件，發現有5個疑點：「email很怪」、「為何四個月一期？」、「為何發票中獎要更新信用卡資料？」、「雲端發票抽獎？」、「四等獎是什麼？」他也分享給大家，提醒民眾收到這類郵件時要特別小心。

貼文引起眾人熱議，不少人透露自己也收到類似的詐騙信件，有內行人教大家如何辨識詐騙郵件，「momo看到大寫的M就絕對詐騙！momo是四個小寫，momoBOOK是小寫+大寫」、「我現在都注意e-mail信箱，但要特別留意有的騙子信箱會rn組成m，例如：rnicrosoft（假）/microsoft（真）」、「打開momo的訂單紀錄，確認過沒有這個電子發票之後就確定是詐騙信」。

財政部1月時在臉書提醒大家，詐騙集團近年來會假借電商平台名義來通知民眾發票中獎，誘騙受害者點擊連結，進入偽冒「財政部電子發票整合服務平台」的網頁，輸入信用卡資訊。

不過民眾也別擔心，雖然假網站外觀相似，但只要看清楚「財政部電子發票整合服務平台」正確的電子信箱及官網網址，結尾都是政府機關專用「.gov.tw」，其他都是詐騙！