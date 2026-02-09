假投資詐騙案件不再名列第一？彰化警發現「它」金額少、發生案數多

投資型詐騙案件數向來高居詐騙類型榜首，最近被假網拍取代，彰化縣溪湖警分局今年元月受理詐欺報案，假網拍占近三成，金額雖不多，賣家遭詐騙氣得跳腳，警方發現這類詐騙發生在一頁式廣告、二手貨社群，若對方要求重新設定或連結，必須提防詐騙。

溪湖警分局今表示，元月受理詐欺報案67件，前三名是假網拍21件、假交友（藉交友之名力邀投資達到詐財目的）10件、假投資6件，如果把假交友和假投資合計16件，仍不如假網拍發生案件數。

溪湖警分局分析假網拍手法，在假賣家部分，在網路刊登廣告吸引有意儲值點數或購物的買家，再要求購買點數卡拍攝給自己並到假網站登入，營造真實儲值感，最後假稱帳號遭凍結，藉口需要驗證身分、繳納押金，待被害人匯款即消失。

在假買家部分，到網路尋找賣貨者，佯稱要購買商品再假裝已匯款但不明原因被凍結、須重新連結，要求賣家到指定網路平台登入帳號、開通密碼等，其實就是詐騙賣家匯款，詐團得手後失聯。

北斗警分局也指出，假網拍確有增多趨勢，假賣家刊登一頁式廣告、假買家上網假裝要購物，假藉寄交貨發生問題，要被騙的買家或賣家重設或開通密碼，或登入指定的網路平台，詐騙金額1千多元到數千元，被害人損失程度不如投資詐騙，但被騙感覺很差，氣呼呼報案要求揪出詐團。