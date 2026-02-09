快訊

連線商業銀行導入AI預警及高頻異常交易即時偵測機制，最快可每分鐘內鎖定可疑涉詐帳戶。圖：刑事局提供

為全面升級防詐戰力、建構科技防線，刑事警察局局長邱紹洲於今(9)日與連線商業銀行總經理黃以孟共同簽署合作意向書，宣示警政機關與數位金融產業深化公私協力，攜手打造科技化與戰略化的防詐新防線，為整體防詐體系再注入關鍵戰力。

123315 1
刑事警察局局長邱紹洲於今日與連線商業銀行總經理黃以孟共同簽署合作意向書。圖：刑事局提供

在整體防詐政策推動下，行政院持續完善法制基礎，訂定「詐欺犯罪危害防制條例」，使打擊詐騙邁向制度化與常態化治理。依據165打詐儀錶板統計，114年12月詐騙案件受理數，相較113年8月下降33%，財產損失金額亦下降52%，顯示精準防詐政策已發揮成效。

鑒於年節將至，今年1月份假網拍與假投資案件占整體詐騙案件約5成。假網拍詐騙常假冒買家誆稱無法下單，提供假客服連結誘騙賣家交付個資，再由假冒銀行人員要求操作ATM或網路銀行；假投資詐騙則結合假交友或網路廣告，誘導加入詐騙群組與下載虛假App，先以小額獲利建立信任，再誘使投入大量資金，造成嚴重財損。面對詐騙手法日益科技化，防詐作為亦須由事後查緝，轉向前端預警與即時阻斷。

刑事局邱局長表示，連線商業銀行導入AI預警及高頻異常交易即時偵測機制，最快可每分鐘內鎖定可疑涉詐帳戶，迄今已成功阻斷413戶可疑涉詐帳戶、攔阻金額達600萬餘元；近2年警示帳戶數下降15.05%，為同業中表現最為顯著者，顯示其在風險控管與防詐機制上已累積具體成果。

此次合作以「情資即時連線、詐騙前端阻斷」為核心，聚焦潛在被害人主動查找、可疑金流快速通報及識詐教育深化推廣，透過警銀雙向情資交流，讓偵查不再只是事後追查，而是提前預警、即時攔阻，實現「查得快、阻得早、防得住」的防詐新模式，大幅提升整體防詐戰力。

刑事局與連線銀行將透過密集的交流合作，以「情資整合、跨域合作」等目標，深化與金融及科技產業的公私協力，守護民眾財產安全，讓詐騙集團永遠「斷線」。

本文章來自《桃園電子報》。原文：刑事局、LINE Bank簽署MOU！深化公私協力強化打詐體系

「Momo雲端發票中4千」？他收郵件險被騙 揪5疑點籲當心

詐騙無所不在，不論電話、簡訊還是電子郵件詐騙，都充斥在民眾的生活中。作家dato在Threads透露自己收到標題是「Momo會員雲端發票四等獎通知」的電子郵件，點進去被擋下才驚覺是詐騙郵件，所幸沒有任何損失，他也列出5點可疑的疑點，提醒大家收到類似郵件時要謹慎當心。

年終獎金入帳變「詐騙肥羊」？軍公教、小資族必看！165、LINE、KEYTECTOR防詐一次懂

反詐溫度計｜國泰世華推反詐體質小測驗、打詐儀錶板揭露五大高財損詐騙、LINE「防詐補習班」教你人間清醒，《KEYTECTOR》精準攔截社群偽冒。

刑事局、LINE Bank簽署MOU 深化公私協力強化打詐體系

為全面升級防詐戰力、建構科技防線，刑事警察局局長邱紹洲於今(9)日與連線商業銀行總經理黃以孟共同簽署合作意向書，宣示警政機關與數位金融產業深化公私協力，攜手打造科技化與戰略化的防詐新防線，為整體防詐體系再注入關鍵戰力。

