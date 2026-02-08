少年被吸收當車手…爆96萬私吞疑雲以為死定了 報警瓦解集團

彰化縣以「紅冰」為首的詐騙集團，吸收未成年少年擔任車手，其中2名少年疑私吞一筆96萬元贓款，紅冰、柯男、蕭男等把少年車手押走，還賞巴掌，少年車手以為自己死定了，趕緊向警方報案，警方因此瓦解車手集團，彰化地方法院依組織犯罪條例、恐嚇取財未遂罪等將押人的蕭男等3人判處3年6月到8月不等徒刑。

判決書指出，詐騙集團主謀紅冰以1萬元為酬勞要柯男、蕭男介紹人加入車手集團，柯、蕭即介紹年僅16歲的潘姓少年當車手。

詐騙集團2023年間冒充檢察官和警察，說被害人涉入刑案，帳戶要受監管，一名被害人將47萬元交給車手江姓少年，另一名被害人將96萬交給陳姓少年車手，江、陳再將款項交給潘姓少年，潘男將47萬再轉交紅冰，另96萬元則不知去向。

紅冰懷疑96萬贓款遭侵吞，2023年3月某晚紅冰與柯男、蕭男和潘姓、江姓少年約在員林公園見面，要求2少年交代另一陳姓少年行蹤，後又把江姓少年押回彰化市，說若不交代清楚，就要江男交出96萬元，還掌摑江姓少年逼問後才放他走。

江姓少年嚇得向友人求助，並說自己「明天我就死了」，怕紅冰等人找去他家，最後決定去報警，否則「躲不了」。警方因此循線破獲車手集團，逮到蕭男等人。不過蕭男、柯男否認犯行，辯稱只是介紹人給紅冰，並未加入詐欺集團。