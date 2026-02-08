手術室外自稱醫師父推銷「神奇藥膏」 男心急陪母開刀被騙4千
蕭姓男子陪母親赴醫院動手術，一名男子在手術室外自稱醫師的父親，向蕭推銷宣稱協助術後復原的藥膏，蕭交付現金4240元未獲藥膏，驚覺受騙報案。刑事局提醒，醫護人員不會私下向患者家屬收費，民眾務必提高警覺。
警方調查，蕭姓男子的母親上月中動手術，一名中年男子在醫院手術室外家屬休息室向蕭攀談，自稱是為其母親動手術的麻醉科醫師的父親，等女兒下班要接送，也是主治醫師的朋友。
這名男子稱，可幫忙購買協助術後恢復的藥膏，比醫院的品質更好，手術結束前可拿來，蕭交付現金4240元購買，等母親開完刀，仍未見該男返回交付藥膏，發覺受騙報案提告。
刑事局表示，歹徒在醫院手術室外自稱有醫護背景或是醫師親屬、合作夥伴，宣稱具特殊管道取得醫院沒賣的「術後神藥」、「特效藥膏」、「癒合器材」，利用患者家屬焦慮情緒，誘騙交付現金。
刑事局指出，醫院藥品、衛材費用是由批價櫃台開立單據，或請家屬持處方箋至藥局領取，醫護人員不會透過私人管道向家屬收費；民眾遇陌生人推銷藥品或衛材，應向護理站查證，有疑慮撥打165反詐騙諮詢專線或110報案。
