網路想買菜遇詐騙 詐團要求提供有3萬元帳戶險被騙錢

台中一名女子在網路上想買菜遇詐騙，詐團表明她帳戶被凍結，要求提供有3萬元帳戶，再以話術要求她加入某金融專員的Line帳號，女子感到慌亂，與父親到大雅警分局潭北派出所求助，員警當場識破詐團手法，向女子說明，保住她的積蓄。

潭北派出所警員張維哲日前晚上9時30分備勤時，19歲女子神情焦急，在父親陪同下到派出所求助。她說稍早在臉書看到網友販售自家農產品，私訊購買百元內蔬果，依對方指示點進不明賣貨便網址下單，未料隨即遭對方告知「操作錯誤，帳戶已被凍結」，甚至要求提供一個帳戶內存有新臺幣3萬元之帳戶，並加入LINE自稱「金融專員陳東來」的好友，進行解除帳戶凍結事宜。