網路想買菜遇詐騙 詐團要求提供有3萬元帳戶險被騙錢
台中一名女子在網路上想買菜遇詐騙，詐團表明她帳戶被凍結，要求提供有3萬元帳戶，再以話術要求她加入某金融專員的Line帳號，女子感到慌亂，與父親到大雅警分局潭北派出所求助，員警當場識破詐團手法，向女子說明，保住她的積蓄。
潭北派出所警員張維哲日前晚上9時30分備勤時，19歲女子神情焦急，在父親陪同下到派出所求助。她說稍早在臉書看到網友販售自家農產品，私訊購買百元內蔬果，依對方指示點進不明賣貨便網址下單，未料隨即遭對方告知「操作錯誤，帳戶已被凍結」，甚至要求提供一個帳戶內存有新臺幣3萬元之帳戶，並加入LINE自稱「金融專員陳東來」的好友，進行解除帳戶凍結事宜。
警員查看雙方對話紀錄後，研判為典型的「假買賣、真詐財」詐騙手法，立即向女子詳細說明詐騙集團慣用話術，並明確告知任何要求提供帳戶、資金認證解除凍結，均屬詐騙行為，成功說服女子停止後續操作，避免財物損失、遠離詐騙陷阱，並依規定通報165反詐騙專線。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。