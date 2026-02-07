北市男砸390萬投資山崎雪莉桶威士忌 警到場「2原因」秒識破是詐騙

春節前夕詐騙案件仍頻傳，台北市中正區一名36歲郭姓男子日前險遭高價烈酒投資詐騙，所幸銀行行員機警通報警方到場勸阻，成功保住他390萬元積蓄，而警方之所以順利識破，除了匯款帳號是個人戶而非公司戶，還有郭男要投資的山崎雪莉桶威士忌，在網上購買的價格還比他買的還要低。

中正一分局忠孝東路派出所日前接獲國泰世華銀行臨沂分行通報，稱有民眾臨櫃欲匯出大筆款項，疑似遭詐，立刻派警員薛俊豪、古幸家、李俊毅到場了解，詢問得知，郭男欲匯款390萬元至個人帳戶，用途是要向酒商購買50瓶高價酒投資。

員警怕他被詐騙，耐心詢問投資內容、和對方如何認識等，郭男稱酒商是透過網路認識的女性友人介紹，警方進一步查證發現，對方主打投資標的為「山崎雪莉桶威士忌」，宣稱為2013年產、單瓶價值約7至8萬元，但警方查詢市價發現，該酒行情約4萬元左右，價格明顯偏高。

另外，收款帳戶為個人戶，且酒商LINE頭貼是美女圖，與實際帳戶性別不符，警方認定交易背景不明，整體特徵與常見交友投資詐騙手法相符，隨即向郭男說明詐騙集團常見手法及實際案例，並分析可能造成的財務損失，經耐心勸說，郭男最終打消匯款念頭，成功攔阻詐騙金額390萬元。

警方提醒，投資應循正規管道，若遇網路交友介紹投資機會，或要求匯款至個人帳戶，應提高警覺，並可撥打165反詐騙專線查證，以避免受騙上當。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康