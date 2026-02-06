金價震盪 5類黃金詐騙 假投資最多

美國聯準會主席華許即將上任，由於政策無法預期，使得金價震盪幅度加劇，不少投資人想逢低進場布局，但詐騙集團更積極對此趁虛而入。近日市場上出現的黃金詐騙手法最主要有五大類型，包括：假投資、假實體、假平台、假代操、龐氏高利等五大類型，投資人小心不要被詐團話術所騙。

警政署統計，二○二五年台灣詐騙財損創新高，投資型詐騙占比超過五成，其中，黃金與虛擬貨幣相關案件更是頻傳。

第一銀行高層分析，詐騙集團多透過網路管道散布投資訊息，以「高報酬、獲利翻倍」等話術吸引民眾上當，並誘騙民眾使用信用卡於賣場或銀樓購買實體黃金，或透過銀行營業據點直接購買，甚至自黃金存摺提領實體黃金，然後交付給詐團。另家大型行庫高層指出，由於黃金條款等實體黃金並沒有編號，因此詐團領走之後，受害人再難追回來。

現在包括大潤發、ＣＯＳＴＣＯ等大賣場，都有販售黃金櫃位，很多詐團甚至冒用賣場的名義來行詐。詐團還會用廣告「高於市價回收」，但現場扣手續費、熔損費、鑑定費，結果實收價遠低於行情。詐團也透過ＬＩＮＥ、ＩＧ、ＦＢ，成立社團，標榜「倫敦金、現貨黃金、槓桿交易」等話術，並以假獲利截圖來引導小額入金，結果只有前期可出金，但投資人最後加碼之後，帳號就被鎖住，血本無歸。

還有就是造假實體黃金，鍍金鎢塊或黃銅冒充金條，然後給假證書、假防偽標籤，還透過群組吸收群友，聲稱透過ＬＩＮＥ私下交易比銀樓便宜百分之五至百分之十。

對於上述這些話術該如何找出破綻？警政人員建議，關鍵破綻就在於價格低於國際金價太多、而且不會給正式發票、更不可能驗金：「因為往往這些詐團手上根本沒有實體黃金。」專家建議投資人，先查大型批發商台灣銀行的黃金牌價，就知道該回購是否為冒牌。

至於黃金投資的詐騙手法，舉凡買黃金套利、存黃金月配息、保本加上固定收益這些詐騙話術，但真相卻是後金補前金的龐氏騙局，詐騙話術包括年化報酬率百分之十二至百分之卅、甚至還像高股息ＥＴＦ（指數型股票基金）有「每月配息」，有實體倉庫，黃金專家直接揭穿謊言：「黃金是不會生利息的，光是保證收益這一句話就是騙人的。」

一銀主管分析，近幾年來，黃金投資詐騙案件急速攀升，詐騙集團利用「高獲利、低風險」話術，結合社群平台、假投資網站、第三方支付等方式，誘騙民眾投入大量資金，相關財損可觀。

為避免客戶遭詐，一銀已將短期間大量購買或提領實體黃金，列為異常交易態樣加強控管，並加強瞭解資金來源及關懷提問，以即時提醒客戶提高警覺。