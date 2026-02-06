2026台北國際書展北檢「書香」反詐 閱讀守護荷包

「2026台北國際書展」最高檢察署首度進駐書展，台北地檢署為強化全民防詐意識，也在場設置反詐騙宣導攤位，在濃厚書香氛圍中推動反詐教育，讓民眾在逛書展、翻書頁時，輕鬆學習實用的防詐技巧。

北檢表示，詐騙手法不斷翻新，從投資理財、假冒公部門、網路購物到感情交友詐騙，已深刻影響民眾日常生活與財產安全。

檢察長王俊力指出，反詐騙工作須結合跨機關合作與全民參與，此次在結合閱讀、知識與文化交流的國際書展中設攤宣導，走進大型公共活動場合，接觸不同年齡層與族群，推廣反詐觀念，共同建構防詐安全網；期望以「閱讀識詐、知識防詐」為核心概念，讓反詐教育自然融入民眾生活場域。

檢方指出，宣導攤位除提供反詐騙摺頁及案例解析外，亦規劃互動式問答、情境式詐騙辨識活動，協助民眾辨識常見詐騙話術與陷阱，並宣導「冷靜、查證、撥打165反詐騙專線」等關鍵防詐步驟，提升民眾實際應對能力。