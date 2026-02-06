陷入粉紅陷阱 彰化和美男子險失110萬血汗錢

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣和美鎮吳姓男子在網路掉落粉紅陷阱，女網友展開柔情攻勢，並施展苦肉計，謊稱家中有急事，請求他匯給110萬元紓困，日前到銀行匯款時，被行員會同警方攔阻、勸說，才保住血汗錢。

彰化縣和美警分局指出，日前接獲華南銀行和美分行行員報案，稱有吳姓男子疑遭詐騙，和美派出所即派員警到場處理。起初，吳姓男子為掩飾真相，向警方宣稱匯款對象是「同事的老婆」，因對方曾借款現金給他，特地前來匯款還債。

員警要求吳男撥打電話確認時，對方的說法卻與吳姓男子不符，在員警積極勸說後，吳男才坦承欲匯款給一名女網友。吳男表示，是在交友軟體認識這名女網友，兩人隨後轉往LINE通訊軟體聯繫。

由於這名女網友與吳男在聊天過程中，不斷施展柔情攻勢，隨後謊稱家中遭遇急事，急需110萬元紓困。經員警跟吳男分析，這是典型的「假交友、真詐財」手法，並列舉多起類似案例後，吳男才如夢初醒，意識到這是一場騙局。警方隨即協助吳男將對方帳號封鎖。

和美警分局表示，網路交友陷阱多，民眾務必提高警覺，若提及「急需借錢」、「家有急事」或「邀請投資」，都是詐騙慣用套路。民眾若遇可疑狀況，應冷靜查證或撥打165反詐騙諮詢專線，切勿輕易匯款。

彰化縣和美鎮吳姓男子欲匯款110萬元給女網友，被銀行行員會同警方攔阻、勸說，才保住血汗錢。圖／警方提供
彰化縣和美鎮吳姓男子欲匯款110萬元給女網友，被銀行行員會同警方攔阻、勸說，才保住血汗錢。圖／警方提供

