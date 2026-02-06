桃園市中壢警分局攜手中壢仁海宮舉辦「馬上識詐・安全上路」主題宣導活動。圖：警方提供

年節將近，為提升民眾反詐騙及交通安全觀念，桃園市中壢警分局於今（5）日上午，攜手中壢仁海宮舉辦「馬上識詐・安全上路」主題宣導活動，透過寓教於樂方式，向民眾傳遞防詐與交通安全知識。

現場氣氛熱絡，民眾反應踴躍。圖：警方提供

此次活動結合反詐教育及交通安全宣導，現場除發送限量警察小熊、中壢分局製作之警察形象桌曆、鑰匙圈及交通安全菜瓜布等宣導品外，並由刑警現場分享真實詐騙案例、解析常見詐騙話術，同步提醒重要路段交通安全觀念，並設計互動問答與有獎徵答，現場氣氛熱絡，民眾反應踴躍。

中壢分局指出，統計今年1月份受理詐欺案件多達342件，其中以「假網拍」占比最高，約占三成，受害族群多集中於20至25歲學生族群。分局長林鼎泰強調，民眾從事網路購物應選擇官方平台交易，切勿因貪圖省下手續費而私下匯款，務必牢記「不輕信、不透露、不轉帳」防詐原則，若遇疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線或110報案電話查證。

本文章來自《桃園電子報》。原文：假網拍猖獗！壢警曝1類族群最常受騙 籲選擇官方平台交易