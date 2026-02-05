詐團御用律師私刻印章爭取車手委任辯護 法院判決曝

台中市1名官姓律師擔任詐欺集團御用律師，未經落網詹姓車手的母親同意，私刻印章蓋在詹男的選任辯護人刑事委任狀上面。彰化地方法院審結，犯行使偽造私文書罪判處有期徒刑5月，緩刑2年，罰金30萬元。可上訴。

判決書指出，官姓律師接受詐團「軍師」鄭鴻威指示，為車手遭檢警查緝當下的應對，及擔任落網車手辯護人、監視車手不得供出上游成員，並藉此取得偵查筆錄內容、車手是否遭羈押、扣案贓款數額等資訊，告知詐欺集團成員以利集團上游成員管控風險、調派人力及認列虧損，藉此維持詐團存續運作。

官姓律師為落網詹姓車手辯護，未告知詹男也未徵得詹男的母親同意，逕自刻詹男母親印章，蓋在詹男的選任辯護人刑事委任狀上面，民國112年交給彰化地檢署，並在詹男案件偵查中應秘密的偵查內容，洩漏給詐欺集團成員，犯偽造文書犯行、違反法令及職業倫理。

官姓律師矢口否認上述犯行，辯稱已獲詹母同意代刻印章。詹母否認委任官姓律師、印章也不是她的。詹男證述，官姓律師說是詹母、詹兄請來的，官姓律師叫他簽委任狀他就簽了。