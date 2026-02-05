詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元；刑事局查獲出金集團共42人，檢方聲押主嫌詹姓兄弟及陳姓、謝姓男子等11人獲准，命其他人3至10萬元交保，陸續依詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴。

警方調查，詐團在臉書、IG刊登廣告，招募投資股票、期貨或虛擬貨幣，誘使被害人加入LINE群組，當面交付現金或轉帳，謊稱投資獲利；43歲詹姓男子及其45歲胞兄、35歲陳姓男子、33歲謝姓男子，分別負責北中南區，指揮出金手出金給被害人取信。

出金手赴郵局臨櫃匯款、用自身或親友的網路銀行帳戶轉帳、或以ATM無摺存款，每次出金3千至1萬元不等；被害人嚐到甜頭，加碼投入資金，再也聯繫不上對方，2024年底至去年中425人被騙5.7億元，其中台北市一名女會計被騙2200萬元最多。

刑事局偵一大隊第三隊調取匯款紀錄，分析匯款單、開戶人資料或監視器，鎖定出金手，去年4至10月在基隆、台北、新北、台中、彰化、高雄等縣市行動，拘提或通知詹姓兄弟、陳男、謝男等4名主嫌及出金幹部8人、出金手30人，犯嫌幾乎都否認行騙，稱從事博弈，出金給賭客。