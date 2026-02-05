快訊

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」 立陶宛總理坦言可能犯下大錯

外資圈第一槍！這家華爾街大型投行降評台股至「中立」 原因有這些

夫妻決裂！徐巧芯大姑現身「切割」丈夫杜秉澄 親曝已郵寄離婚協議書

425人遭投資詐騙5.7億！出金集團42人落網 製造獲利假象取信

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元；刑事局查獲出金集團共42人，檢方聲押主嫌詹姓兄弟及陳姓、謝姓男子等11人獲准，命其他人3至10萬元交保，陸續依詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴。

警方調查，詐團在臉書、IG刊登廣告，招募投資股票、期貨或虛擬貨幣，誘使被害人加入LINE群組，當面交付現金或轉帳，謊稱投資獲利；43歲詹姓男子及其45歲胞兄、35歲陳姓男子、33歲謝姓男子，分別負責北中南區，指揮出金手出金給被害人取信。

出金手赴郵局臨櫃匯款、用自身或親友的網路銀行帳戶轉帳、或以ATM無摺存款，每次出金3千至1萬元不等；被害人嚐到甜頭，加碼投入資金，再也聯繫不上對方，2024年底至去年中425人被騙5.7億元，其中台北市一名女會計被騙2200萬元最多。

刑事局偵一大隊第三隊調取匯款紀錄，分析匯款單、開戶人資料或監視器，鎖定出金手，去年4至10月在基隆、台北、新北、台中、彰化、高雄等縣市行動，拘提或通知詹姓兄弟、陳男、謝男等4名主嫌及出金幹部8人、出金手30人，犯嫌幾乎都否認行騙，稱從事博弈，出金給賭客。

警方查扣現金212萬元、泰達幣15942顆、手機22支、電腦2台、開山刀2把、小武士刀1把、彈簧刀1把、銀行存摺12本、金融卡8張等，詢後依詐防條例、組織犯罪防制條例、加重詐欺、洗錢防制法等罪移送，新北地檢署去年底起陸續起訴。

詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／攝影
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／攝影
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／翻攝
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／攝影
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／攝影
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／攝影
詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元，刑事局查獲出金集團共42人。記者李奕昕／攝影

被害人 刑事局 兄弟
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

多件航空郵包運毒指向他！毒梟「安哥」通緝三年終落網

陳修將打死女友落網持槍彈 開庭主張有自首...法官不採駁上訴

影／首見！詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

影／假警察闖金店不搶黃金…塑膠榔頭攻擊老闆娘 48小時變裝逃仍落網

相關新聞

425人遭投資詐騙5.7億！出金集團42人落網 製造獲利假象取信

詐騙集團騙被害人投資，少量出金製造獲利假象誘使給錢，向425人騙走5.7億元；刑事局查獲出金集團共42人，檢方聲押主嫌詹...

北市婦受騙面交700萬遭第三人搶走 警逮6人追回贓款

許姓婦人誤信假投資詐騙，前天與詐團面交車手相約台北市大同區某巷弄面交700萬元，遭第三人搶走巨款，警方獲報介入追查，昨陸...

表揚阻詐績優人員 苗警半年遴選最優金融機構再加碼1萬元

苗栗縣警察局今（5）日舉辦表揚金融機構阻詐、廣播電台防詐人員暨說明阻詐獎勵新制記者會，表揚今年1月攔阻詐騙金融機構及超商...

北市女子面交詐款時被搶　警速逮6嫌追回700萬

台北市1名許姓女子先遭假交友詐騙，隨後又落入假投資虛擬貨幣陷阱，她於昨天面交705萬元時遭人當街行搶，警方積極查緝並於新...

歐司瑪假綠能詐騙第4波搜索！投顧經理「藍元成」身分曝 證交法交保

歐司瑪再生能源科技公司，誆稱能將廢棄物轉化成純綠電且即將興櫃，透過假律師、盤商鼓吹民眾投資，詐騙吸金上億元，台北地檢署先...

藍勾勾也能造假？酷的夢、一般民眾全中招 專家教「3招」識破釣魚連結

詐騙手法日新月異，連百萬YouTuber都難逃魔掌！知名法國YouTuber「酷的夢」近日傳出頻道帳號遭駭，駭客甚至囂張地更改頻道名稱與直播加密貨幣內容。對此，資安專家揭露，這次的元兇依然是猖獗的「釣魚連結」，駭客透過偽造官方合作信件誘騙點擊，呼籲民眾務必提高警覺，謹記「3大原則」自保。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。