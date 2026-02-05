聽新聞
北市婦受騙面交700萬遭第三人搶走 警逮6人追回贓款
許姓婦人誤信假投資詐騙，前天與詐團面交車手相約台北市大同區某巷弄面交700萬元，遭第三人搶走巨款，警方獲報介入追查，昨陸續將搶錢的陳男等6名共犯查緝到案，全案將依搶奪、詐欺、違反組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。
警方調查，57歲許婦誤信虛擬貨幣假投資詐騙話術，2月3日下午1時許與詐欺取款車手謝姓男子相約面交，2人在大同區南京西路、重慶北路口附近一處巷弄內交款，正使用假投資APP驗證匯款及虛擬貨幣時，突有1名男子衝出，將裝有現金的包包搶走，旋即逃離現場。
謝男、許婦於案發後報警處理，警方調閱相關監視器追查後鎖定犯嫌行蹤，昨陸續循線將搶錢的陳姓男子等5人查緝到案，並查扣700萬元現金，因懷疑謝男與搶錢5人相關聯，警方也將謝男列為犯嫌，全案是否是詐團「黑吃黑」引起，檢警持續釐清中。
