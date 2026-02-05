北市婦受騙面交700萬遭第三人搶走 警逮6人追回贓款

許姓婦人誤信假投資詐騙，前天與詐團面交車手相約台北市大同區某巷弄面交700萬元，遭第三人搶走巨款，警方獲報介入追查，昨陸續將搶錢的陳男等6名共犯查緝到案，全案將依搶奪、詐欺、違反組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。

警方調查，57歲許婦誤信虛擬貨幣假投資詐騙話術，2月3日下午1時許與詐欺取款車手謝姓男子相約面交，2人在大同區南京西路、重慶北路口附近一處巷弄內交款，正使用假投資APP驗證匯款及虛擬貨幣時，突有1名男子衝出，將裝有現金的包包搶走，旋即逃離現場。