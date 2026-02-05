表揚阻詐績優人員 苗警半年遴選最優金融機構再加碼1萬元

苗栗縣警察局今（5）日舉辦表揚金融機構阻詐、廣播電台防詐人員暨說明阻詐獎勵新制記者會，表揚今年1月攔阻詐騙金融機構及超商(職)員，並頒發廣播電台感謝狀，同時宣布提升阻詐獎勵，新制「半年一期」遴選最優金融機構再加碼1萬元。

苗警指出，隨著詐騙集團手法不斷演進，除誘使被害人臨櫃提、匯款或設定約定轉帳外，近來更常以「辦理貸款」、「協助投資」、「代辦帳戶」等名義，誘騙民眾前往金融機構申辦帳戶後交付詐騙集團使用，成為詐騙犯罪的重要環節。

對此，苗栗縣警察局持續警銀合作機制，將「攔阻交付帳戶」比照攔阻提款、匯款及約定轉帳案件，納入阻詐獎勵機制，並規畫採「半年一期」方式，統計轄內各金融機構攔阻詐騙執行成效，分別遴選「攔阻件數最高」及「攔阻累計金額最高」各1名金融機構，頒發1萬元禮券，並自今年1月1日起開始實施。

會中亦特別頒發感謝狀予協助防詐騙宣導的6家廣播電台，肯定其長期透過廣播頻道播送防詐騙宣導訊息，即時分享最新詐騙手法，協助將防詐觀念深入社區與日常生活，有效擴大宣導觸及率，有效提升縣民防詐知能。

縣警察局長李忠萍表示，依據內政部警政署打詐儀錶板數據統計，全縣去年1至12月攔阻3億868萬餘元，為全國攔阻金額排名第二縣市(直轄市除外)，成效非常卓著，這部分有賴金融機構、超商、地政事務所及員警通力合作，未來將持續強化聯防機制，守護縣民荷包，打造更安全居住環境。