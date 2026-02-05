快訊

北市女子面交詐款時被搶　警速逮6嫌追回700萬

中央社／ 台北5日電

台北市1名許姓女子先遭假交友詐騙，隨後又落入假投資虛擬貨幣陷阱，她於昨天面交705萬元時遭人當街行搶，警方積極查緝並於新北市逮捕主嫌陳姓男子等6嫌，並追回現金700萬元。

台北市警察局大同分局昨天下午2時許接獲通報，稱轄內重慶北路2段某處巷內發生詐欺款項遭搶一案，立即組成專案小組積極偵辦，並報請士林地檢署檢察官指揮偵辦。

經調查了解，被害的許姓女子數月前在網路結識男網友，在對方暖心問候經營下，進而遭誘騙誤信假投資虛擬貨幣手法，今年1月交付新台幣100萬元後，詐騙集團食髓知味再鼓吹許女加碼投資。

信以為真的許女便和假幣商業務31歲謝姓男子相約昨天面交705萬元，不料過程中突遭不詳男子徒手搶走，並隨即搭乘接應汽車逃逸。

專案小組緊急調閱周邊監視器畫面交叉比對和偵詢，迅速於案發後5小時掌握特定對象及逃逸車輛，自昨天迄今陸續於新北市等地查獲陳男等6嫌到案，並起獲贓款700萬元。

初步研判，陳男等犯嫌和謝男相識，不排除雙方共謀犯案，正持續釐清相關疑點，讓案情水落石出，全案將依涉詐騙、搶奪等罪移送士檢偵辦。

虛擬貨幣 詐騙集團
陳怡君遭停權！北市黨部證實初選資料將退件 綠主委曝自行參選後果

防堵漢他病毒 北市推12行政區同步環境大掃除

綠廉政會決議北市議員陳怡君停權2年半 年底無法代表民進黨參選

北市男跨北車忠孝西路天橋 警、消急拉人

歐司瑪假綠能詐騙第4波搜索！投顧經理「藍元成」身分曝 證交法交保

歐司瑪再生能源科技公司，誆稱能將廢棄物轉化成純綠電且即將興櫃，透過假律師、盤商鼓吹民眾投資，詐騙吸金上億元，台北地檢署先...

藍勾勾也能造假？酷的夢、一般民眾全中招 專家教「3招」識破釣魚連結

詐騙手法日新月異，連百萬YouTuber都難逃魔掌！知名法國YouTuber「酷的夢」近日傳出頻道帳號遭駭，駭客甚至囂張地更改頻道名稱與直播加密貨幣內容。對此，資安專家揭露，這次的元兇依然是猖獗的「釣魚連結」，駭客透過偽造官方合作信件誘騙點擊，呼籲民眾務必提高警覺，謹記「3大原則」自保。

牛樟芝投資保證獲利500%？中山警連2日攔阻812萬

台北市一名男子誤信「牛樟芝投資」保證獲利500%的說法，準備提領美金10萬元投資，所幸銀行行員察覺有異通報警方到場勸阻，...

北市女遭假投資詐騙 捧700萬面交遭飛車搶奪疑詐團黑吃黑

57歲女子遭遇虛擬貨幣假投資詐騙，昨與詐欺車手31歲謝姓男子相約台北市大同區南京西路、重慶北路口附近一處巷弄內面交700...

誤信假投資慘賠200萬！楊梅警聯手被害人設局逮67歲老車手

桃園市有民眾誤信假投資話術，陸續交出200萬元後驚覺受騙報警，楊梅警分局獲報深入追查...

