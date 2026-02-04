歐司瑪假綠能詐騙第4波搜索！投顧經理「藍元成」身分曝 證交法交保
歐司瑪再生能源科技公司，誆稱能將廢棄物轉化成純綠電且即將興櫃，透過假律師、盤商鼓吹民眾投資，詐騙吸金上億元，台北地檢署先前起訴29名被告，又查出化名投顧經理的「藍元成」，真實身分是盤商張宏輔，刑事局昨天搜索約談張男到案，今天移送地檢署複訊，檢察官認為張男涉犯證券詐欺罪，以6萬元交保。
據調查，歐司瑪再生能源從事吸金期間，不少被害人都接獲投顧經理「藍元成」的電話，要他們花錢投資「歐司瑪」、「寶利通」、「艾創科技」、「鏵德科技」4家公司股票，吸金案爆發後，「藍元成」人間蒸發，刑事局交叉比對資料，確認「藍元成」就是推銷證券的盤商張宏輔，2月3日搜索住家等2處地點，拘提到案。
據了解，張宏輔不否認曾致電民眾投資歐斯瑪股票，但寶利通則是幫忙其他股東代收股款，錢沒進入他私人口袋，至於艾創、鏵德部分與他無關。檢警追查，張男3年內不法獲利至40至50萬元，涉違反證券詐偽等罪。
檢警追查，盤商梁慶飛自2022年起，涉與假律師李克毅合作，專找經營不善的公司，簽屬投資協議，包括歐司瑪、寶利通、艾創科技、鏵德科技等，之後再變更營業項目、將公司包裝成綠能、半導體、AI等熱門產業，再由同夥吳宥甫製作精美網頁，營造即將上市櫃的假象。
據調查，梁慶飛接著再與地下盤商合作，透過「藍元成」等投顧人員，以電話叩客方式隨機撥打給不特定民眾，推銷購買未上市股票，聲稱這些公司營收已達一定規模，若搶先購買，除有價格、張數優惠，等到股票上市櫃，股價即會暴漲增值，藉此吸金高達23億4千萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言