聚餐突不適 行政院前發言人陳宗彥疑腦溢血急送醫…加護病房觀察中

歐司瑪假綠能詐騙第4波搜索！投顧經理「藍元成」身分曝 證交法交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

歐司瑪再生能源科技公司，誆稱能將廢棄物轉化成純綠電且即將興櫃，透過假律師、盤商鼓吹民眾投資，詐騙吸金上億元，台北地檢署先前起訴29名被告，又查出化名投顧經理的「藍元成」，真實身分是盤商張宏輔，刑事局昨天搜索約談張男到案，今天移送地檢署複訊，檢察官認為張男涉犯證券詐欺罪，以6萬元交保。

據調查，歐司瑪再生能源從事吸金期間，不少被害人都接獲投顧經理「藍元成」的電話，要他們花錢投資「歐司瑪」、「寶利通」、「艾創科技」、「鏵德科技」4家公司股票，吸金案爆發後，「藍元成」人間蒸發，刑事局交叉比對資料，確認「藍元成」就是推銷證券的盤商張宏輔，2月3日搜索住家等2處地點，拘提到案。

據了解，張宏輔不否認曾致電民眾投資歐斯瑪股票，但寶利通則是幫忙其他股東代收股款，錢沒進入他私人口袋，至於艾創、鏵德部分與他無關。檢警追查，張男3年內不法獲利至40至50萬元，涉違反證券詐偽等罪。

檢警追查，盤商梁慶飛自2022年起，涉與假律師李克毅合作，專找經營不善的公司，簽屬投資協議，包括歐司瑪、寶利通、艾創科技、鏵德科技等，之後再變更營業項目、將公司包裝成綠能、半導體、AI等熱門產業，再由同夥吳宥甫製作精美網頁，營造即將上市櫃的假象。

據調查，梁慶飛接著再與地下盤商合作，透過「藍元成」等投顧人員，以電話叩客方式隨機撥打給不特定民眾，推銷購買未上市股票，聲稱這些公司營收已達一定規模，若搶先購買，除有價格、張數優惠，等到股票上市櫃，股價即會暴漲增值，藉此吸金高達23億4千萬元。

北檢偵辦歐司瑪再生能源吸金案，2月3發動第4波搜索偵案行動，拘提假投顧經理到案。記者張宏業／攝影
北檢偵辦歐司瑪再生能源吸金案，2月3發動第4波搜索偵案行動，拘提假投顧經理到案。記者張宏業／攝影
刑事局偵辦歐司瑪再生能源吸金案，拘提假投顧經理張宏輔到案，檢方諭令6萬交保。記者張宏業／攝影
刑事局偵辦歐司瑪再生能源吸金案，拘提假投顧經理張宏輔到案，檢方諭令6萬交保。記者張宏業／攝影

吸金 再生能源 刑事局
