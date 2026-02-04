藍勾勾也能造假？酷的夢、一般民眾全中招 專家教「3招」識破釣魚連結

詐騙集團手法翻新，寄送假的「電子發票中獎通知」，雖然信件內文顯示的是官方網址，但實際連結卻導向詐騙網站。示意圖／Ingimage 詐騙手法日新月異，連百萬YouTuber都難逃魔掌！知名法國YouTuber「酷的夢」近日傳出頻道帳號遭駭，駭客甚至囂張地更改頻道名稱與直播加密貨幣內容。對此，資安專家揭露，這次的元兇依然是猖獗的「釣魚連結」，駭客透過偽造官方合作信件誘騙點擊，呼籲民眾務必提高警覺，謹記「3大原則」自保。

針對「酷的夢」帳號被盜事件，網友在Threads上分析，駭客這次使用了精心包裝的釣魚郵件，偽裝成軟體大廠「Adobe」官方，宣稱要與世界第一網紅「MrBeast」進行合作企劃，藉此誘騙創作者上鉤。更狡猾的是，詐騙信件的寄件人名稱旁甚至還偽造了「藍勾勾」認證圖示，讓收信者降低戒心，一旦點擊連結輸入帳密，頻道權限便瞬間易主。

除了鎖定網紅，一般民眾也深受其害。有網友分享最新詐騙手法，指出收到一封「電子發票完成開立通知」信，表面上顯示的網址是財政部官方連結，但實際上該文字被設定了「超連結（Hyperlink）」，點擊後會被導向惡意的詐騙網頁，誘騙民眾輸入個資或信用卡號。不少苦主在留言區哀號：「現在Email充滿詐騙信」、「以前是廣告，現在全是詐騙」。

1.細看網域： 不要只看寄件人的顯示名稱或大頭貼（藍勾勾可以是修圖畫出來的），務必點開寄件人詳細資訊，檢查「@」後面的網域。真正的官方通知不會使用 Gmail、Outlook 等免費信箱寄信。

2.堅持「自主登入」： 收到任何要求輸入密碼、驗證碼的連結，請通通無視。建議養成「手動開啟官方App」或「自行輸入官網網址」登入的習慣。若是真的有中獎或合作通知，官方後台一定看得到。

3.是否跳出密碼管理員： 許多人習慣使用瀏覽器自動填寫密碼，如果點進網頁後發現密碼管理員「沈默」了、沒有自動帶入帳密，這代表該網址與原本記錄的官方網址不同，有99%機率是假網站，應立即離開。