牛樟芝投資保證獲利500%？中山警連2日攔阻812萬

台北市一名男子誤信「牛樟芝投資」保證獲利500%的說法，準備提領美金10萬元投資，所幸銀行行員察覺有異通報警方到場勸阻，成功保住約312萬元存款。除了此案，中山分局長安東路派出所也在兩天前成功攔阻500萬元，共計協助攔阻詐騙金額達812萬元。

中山分局長安東路派出所警員李泰緯、張家國上月28日13時許接獲轄內銀行通報，一名男性客戶疑似遭詐騙，準備匯出大筆款項，警方到場了解發現，該男子指稱與友人共同投資牛樟芝產品，對方宣稱保證獲利500%，甚至出示與律師簽約畫面取信被害人。

警方與行員當場向男子分析詐騙常見手法，提醒高獲利投資多為詐騙話術，男子才驚覺受騙，打消提領念頭，成功保住約312萬元存款。

警方指出，除這起案件外，長安東路派出所2天前也攔阻一起詐騙案，一名詐騙集團假冒公司會計，以裝潢工程款名義要求被害人提領現金500萬元，經警方及行員勸說後成功攔阻。