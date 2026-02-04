快訊

發完好人卡也沒斷？被爆熱戀回王心凌豪宅 吳克群經紀人回應了

ChatGPT慘了！Google Gemini新功能 「1鍵匯入跳槽」可延續AI聊天紀錄

中國權力鬥爭邏輯：何種情境會觸發大清洗？

牛樟芝投資保證獲利500%？中山警連2日攔阻812萬

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名男子誤信「牛樟芝投資」保證獲利500%的說法，準備提領美金10萬元投資，所幸銀行行員察覺有異通報警方到場勸阻，成功保住約312萬元存款。除了此案，中山分局長安東路派出所也在兩天前成功攔阻500萬元，共計協助攔阻詐騙金額達812萬元。

中山分局長安東路派出所警員李泰緯、張家國上月28日13時許接獲轄內銀行通報，一名男性客戶疑似遭詐騙，準備匯出大筆款項，警方到場了解發現，該男子指稱與友人共同投資牛樟芝產品，對方宣稱保證獲利500%，甚至出示與律師簽約畫面取信被害人。

警方與行員當場向男子分析詐騙常見手法，提醒高獲利投資多為詐騙話術，男子才驚覺受騙，打消提領念頭，成功保住約312萬元存款。

警方指出，除這起案件外，長安東路派出所2天前也攔阻一起詐騙案，一名詐騙集團假冒公司會計，以裝潢工程款名義要求被害人提領現金500萬元，經警方及行員勸說後成功攔阻。

警方提醒，詐騙集團常以高獲利投資為誘因，要求民眾提領或匯款，如接獲投資邀約或要求下載APP、點擊不明連結，應多方查證，若有疑問可撥打165或110查詢。

中山警方和銀行行員聯手幫忙民眾守下百萬元積蓄。記者翁至成／翻攝
中山警方和銀行行員聯手幫忙民眾守下百萬元積蓄。記者翁至成／翻攝

詐騙集團 成功
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

誤信假投資慘賠200萬！楊梅警聯手被害人設局逮67歲老車手

陳培瑜：沒中國護照怎來台？ 李貞秀是最大詐騙集團

台北一日遊｜中山赤峰街最療癒小店巡禮！貓咖啡×拍貼機×隱藏美食一次收集

假情人贈遺產詐財 港破獲8男3女騙314人共563萬美元

相關新聞

牛樟芝投資保證獲利500%？中山警連2日攔阻812萬

台北市一名男子誤信「牛樟芝投資」保證獲利500%的說法，準備提領美金10萬元投資，所幸銀行行員察覺有異通報警方到場勸阻，...

北市女遭假投資詐騙 捧700萬面交遭飛車搶奪疑詐團黑吃黑

57歲女子遭遇虛擬貨幣假投資詐騙，昨與詐欺車手31歲謝姓男子相約台北市大同區南京西路、重慶北路口附近一處巷弄內面交700...

誤信假投資慘賠200萬！楊梅警聯手被害人設局逮67歲老車手

桃園市有民眾誤信假投資話術，陸續交出200萬元後驚覺受騙報警，楊梅警分局獲報深入追查...

警盼科技阻詐 ATM辨識身分拒車手領錢

詐騙層出不窮高居民怨之首，為了在「最後一哩路」防止詐團得逞，知情人士透露，為求更能捉到ＡＴＭ（自動櫃員機）提款的詐團車手...

熱點分析 6提款地詐團最愛

金管會日前邀集銀行、警政署、高檢署等舉行「ＡＴＭ導入臉部遮蔽示警功能可行性」的會議，拍板優先從警政署提供的車手「ＡＴＭ提...

金管會：可疑帳戶態樣 增為14類

金管會昨天預告修正「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」，這次修正主要是擴大第二類帳戶，也就是尚未被列為警示戶，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。