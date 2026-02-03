檢警再破靈骨塔詐騙…查扣保時捷豪車 主謀聲押禁見

台北地檢署獲報，指鼎傑人文公司透過美女業務挖掘客戶，利用投資靈骨塔可獲利、購買生基位能改運等話術，誘騙投資人進行詐騙，不法金額約數百萬元，檢方昨指揮台北市刑大搜索拘提鼎傑負責人楊宗翰及業務共4人到案，相關人今移送檢方複訊，檢察官認為楊男有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院將漏夜召開羈押庭。

同案約談的蔡姓女業務、游姓與陳姓行政人員訊後請回。事實上，檢方去年已發動第1波搜索，拘提外型亮麗的廖姓女業務到案，且聲押獲准，檢警從廖女被扣押的物證中，查出楊宗翰涉嫌詐欺罪重大。

據調查，楊宗翰等人於近3年間，透過不明管道取得個資，再由廖女親自或電話拜訪客戶，以購買靈骨塔、生基位為由，慫恿被害人投資，金額從8萬8至10萬8千元不等，由於廖女外型可人，部分投資人因此鬆懈心防，廖女等人每銷售一樣產品，可抽取至15％佣金，由公司端給付。

據了解，廖女去年被捕時，坦承有涉及詐騙，後來又改口說是誤會一場，希望能與被害人和解，說詞反覆，檢方認為有串滅證之虞，且有共犯未到案，聲請延押獲准。