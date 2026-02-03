兩度加入詐團不知悔改 女騙徒遭判刑2年、賠25萬元

彰化縣梁姓女子去年加入詐騙集團，接受指示到超商拿裝有金融卡包裹，交給身分不明的詐團成員，導致11人誤信詐團要買廚房濕紙巾、代操作投資飆股等，總計損失約44萬元。彰化地方法院審結，依三人以上共同犯詐欺取財罪判處應執行有期徒刑2年。可上訴。

此外，梁女面對3名被害人提起刑事附帶民事損害賠償，僅同意賠償其中1筆9021元，另兩名求償時答辯她只是領包裹的，領錢之人及指使之人均應負責，她不同意全額賠償。彰化地院判決，梁女應給付3名被害人賠償合計25萬9千多元。

判決書指出，30多歲梁女加入LINE暱稱「揚受成」、「揚國威」及Telegram暱稱「陳鵬」的詐欺集團，詐團不詳成員去年4月先詐騙高雄市林姓女子謊稱可幫忙賣殯葬用品，須寄出金融卡作交易紀錄，林女到超商寄出5個帳戶金融卡的包裹，梁女接受詐團指示到彰化某超商領包裹，轉交詐團成員。

詐團在臉書、Messenger、LINE、Instagram、抖音等網路平台及通訊軟體，假裝網購廚房濕紙巾、藍芽耳機、台鐵車票、租屋，及佯稱福袋抽獎、介紹投資飆股與博弈彩券等，編造需第三方認證、實名制認認、需測試金流等理由誘騙被害人依指示連結、匯款到林女帳戶，詐團成員立刻提領一空。

彰化地院審酌，梁女民國112年期間因提供帳戶給詐團而遭判刑確定，竟不知悔改又加入詐團，侵害他人法益，嚴重破壞社會秩序，所為甚有不該，兼衡她的素行、犯罪動機等、犯後坦承犯行但未與任何被害人達成和解的態度，復斟酌她的智識程度、職業、家庭生活經濟狀況等一切情狀，合併定其應執行如主文之刑。