曾詐遠雄趙藤雄父子買地 假律師賣AI、綠能爛股吸金23億判刑12年

曾詐騙遠雄集團創辦人趙藤雄父子買地的假律師李克毅，與地下盤商梁慶飛將4家經營不善的公司包裝成AI、綠能等高科技公司詐騙23億元股款；台北地院審理，依證券詐偽罪判李有期徒刑12年、判梁有期徒刑24年，各沒收犯罪所得900萬元與6億元。可上訴。

李克毅曾幫助名模林若亞打贏抗稅官司，還曾仲介遠雄人壽購地案，李於2020年2月27日以新加坡籍顏姓律師名義申請設立「恆凱」外國律師事務所，曾被依違反律師法起訴、判刑。

檢方調查，梁慶飛以販售非公開發行公司股票為業，2022年與李克毅合作，2人找具一定資本額卻又經營不善的公司為目標，與對方簽立專屬投資協議書，透過虛偽增資、變更營業項目的手法將公司包裝成與綠能、AI、智慧人車系統、半導體有關的熱門產業。

檢方調查，李克毅、梁慶飛找上「歐司瑪」、「寶利通」、「艾創科技」、「鏵德科技」公司，指導4家公司購買電子媒體報導的版面，營造相關公司將上市、上櫃的假象，再由4家公司負責人向銀行申請簽證，以發行實體股票。