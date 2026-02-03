防水工人當車手提領35次現金 被宣告總刑期47年10月
陳姓防水工人加入通訊軟體Telegram暱稱「多喝水」詐欺集團，涉嫌當車手1個月內跑遍彰化四大生活圈提款，被害多達33人。彰化地方法院審結，陳男坦承全部犯行，未能與被害人達成和解，每案宣告有期徒刑1年1月至1年6月，總刑期47年10月。可上訴。
判決書指出，「多喝水」等身分性別不詳人員組成詐騙集團，以假網拍、假投資、假貸款、假中獎等多種方式詐騙，向被害人佯稱設定錯誤、帳戶未認證遭凍結、需簽署交易保障協議、開通交易沒收到匯款等理由，誘騙被害人到金融行庫、農會、超商操作ATM以開通、解鎖、重新連結、解除帳戶被凍結，實則匯款到詐團帳戶。
陳男民國113年8月間加入詐團擔任提款車手，把得手款項放在詐團指定地點，每提領1筆從中抽取2%報酬。陳男接受指示到芳苑、溪湖、北斗、田中等彰化縣四大生活圈20多家金融機構和超商，提領35名被害人匯款合計約201萬元，每次先直接抽取自己應得報酬，再將剩餘款項放在詐團定地點。
彰化檢方偵辦時發現被害人遍布全台，其中1件由雲林地檢署提起公訴，另一案因事證不足被判無罪，另33名被害人遭匯金額從佯稱中獎需購物才能領獎的2千元「購物金」，到假冒買家向網購賣家謊稱無法下單，騙買家加入指定連結後依指示操作而連續匯款8次，遭詐14萬9980。
彰化地院審酌，陳男坦承犯行不諱，尚有悔意，但未能與被害人達成和解，犯罪惡性非輕，兼衡素行、智識程度、入監前從事防水工程、家庭及經濟狀況等一切情狀，依三人以上共同犯詐欺取罪，累犯，分別宣告1年1月至1年6月等有期徒刑，因各犯行現正由各法院、檢察署審理及偵辦，顯有可合併定執行刑的可能，認宜俟陳男所犯數罪全部確定後，由判決的法院對應的檢察署檢察官另為聲請定應執行刑，本案不予定其應執行刑，目前所有宣告刑期合計47年10月。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言