台中警官花20小時設計「詐騙模擬器」 公開詐團套路老哏教民識詐

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第三警分局警務員吳岷儒為提高民眾識詐能力，花了20小時利用免費網頁程式，開發一套「詐騙模擬器」的程式，將常見的詐騙集團套路、話術、手法，都融合在該軟體中，只要民眾使用就能知道歹徒是用何種方式要詐騙，去年底完成後，已陸續在四場次的宣導用上，獲得市民好評。

第三警分局表示，警務員吳岷儒利用免費網站的網頁程式，花了20小時時間，獨力開發完成「詐騙模擬器」，從網站版面、劇本架構、頁面呈現，都是由吳發想設計，內容除了查見的愛情詐騙老哏外，也融入時下最流行的演唱會詐騙、網路購物詐騙。

「詐騙模擬器」讓民眾不只是被動的聽取警官或警員分享詐騙案例，而是進一步導入可實際操作，讓模擬器的「沉浸式互動」，讓使用者親身體驗，詐騙話術逐步引導的過程，從中學習關鍵辨識時機與正確應對方式，強化實際面對詐騙時的判斷能力。

第三警分局表示，目前該模擬器已在四個場次的宣導中使用，獲得市民好評，未來會持續深入校園、社團及在地市集使用，不少民眾用過都直呼「對話太真實了」。

第三警分局長謝有筆說，詐騙集團常以高度擬真對話包裝，誘使民眾依指示交付款項或提供帳戶資料，透過「詐騙模擬器」，協助民眾事先熟悉詐騙話術關鍵節點，培養即時停手與查證的能力。

謝有筆提醒，民眾如接獲自稱客服、銀行或檢警人員要求進行金流操作或解除付款設定，應保持冷靜、切勿配合，並立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，警方也將持續以科技化、生活化的方式深化防詐宣導，攜手全民共同打造安全、安心的生活環境。

「詐騙模擬器」網址：https://anti-fraud-simulator.web.app/?source=news

台中市第三警分局設計「詐騙模擬器」程式，讓民眾透過沉浸式體驗，學到識詐能力。圖／第三警分局提供
