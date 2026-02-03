網友慫恿設定土地貸款350萬投資 嘉市警及時阻詐

嘉義市地政事務所日前發現一名女子欲臨櫃設定土地借貸350萬元，察覺異狀後隨即通報警方。嘉義市警局長榮派出所警員翁承瑜到場關心，成功攔阻這起假投資詐騙案，保住民眾資產。所長謝承哲表示，詐騙集團手法多元，民眾遇有疑慮應撥打110或165專線查證，多分警覺便能減少損失。

48歲李姓女子面對翁員詢問時神情慌張、言詞閃爍，起初謊稱資金是用於創業，卻無法說明創業細節。經翁員耐心解釋各類詐騙伎倆並深入追問，李女才坦承在網路群組結識網友，對方聲稱投資土地增值保證穩賺不賠，並慫恿她找民間融資公司設定不動產貸款。

翁員研判為詐騙，舉出遭詐案例並分析風險，李女這才驚覺受騙，打消借貸念頭。李女隨後向警方及地政事務所人員道謝，感謝眾人及時警覺阻詐，讓她免於背負沉重債務。