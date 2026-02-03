聽新聞
0:00 / 0:00

檢舉車手可拿獎金 店員想報案可LINE派出所

聯合報／ 記者李奕昕／專題報導

詐騙集團派車手超商ＡＴＭ提領贓款，騙被害人購買點數、以代碼繳費或領取幽靈包裹，警方籲業者通報可疑車手及對民眾關懷提問。

刑事局分析，超商門市密集、許多採廿四小時營業，高度便利，易被詐團利用，成為「金流節點」，因「自行」比「跨行」ＡＴＭ提領金額上限高，車手提領贓款的詐騙案類，銀行ＡＴＭ常見財損較高的假投資、假檢警，超商ＡＴＭ則偏向財損較低的假網路拍賣。

刑事局表示，各派出所多與轄內超商建立聯繫管道，店員發現可疑車手，應即時致電一一○或派出所，通報警方到場盤查，若不便講電話，可透過與派出所建立的LINE群組通報。

打詐警官說，檢舉車手獎金，不少是被熱心協助的超商店員及計程車司機領走，建議經濟部協調超商，將設在店內角落的ＡＴＭ，移至店員目視所及之處，可加強店員及消費民眾「監視」效果，嚇阻車手提領。

針對點數及代碼繳費，超商已配合防詐設消費金額上限，刑事局呼籲，店員遇民眾高額、多次消費或神色異常，應關懷提問，通報警方到場。至於所謂銀行「警民連線」，警方表示是針對防搶，不是防詐。

超商 車手 店員 ＡＴＭ

延伸閱讀

LINE Pay攜手苗栗大湖草莓園導入行動支付 帶動草莓季業績增

獨／手機有私密影像…嘉義爆監控疑雲 警員與政風主管互告性騷

台灣燈會瑪利歐小提燈超搶手 不用旅遊也能領攻略曝光

八德警親授防詐秘笈！超商店長化身「種子教官」築起24H防詐網

相關新聞

人頭公司境外基金吸金詐騙近9億元 男寵妻買名牌包、百達翡麗金鷹

調查局執行「金融掃黑專案」，鎖定虛設人頭公司洗錢等犯罪，其中新北市調查處偵辦林姓被告虛設行號吸金詐欺近9億元，今成果發表...

陽光行動／詐騙橫行 全台上萬超商成重災區

台灣詐騙橫行，民眾不堪其擾之餘，打詐專法上路一年半，受害人數、受騙金額仍節節攀升，過去外界的目光焦點大多集中在銀行、ＡＴ...

檢舉車手可拿獎金 店員想報案可LINE派出所

詐騙集團派車手赴超商ＡＴＭ提領贓款，騙被害人購買點數、以代碼繳費或領取幽靈包裹，警方籲業者通報可疑車手及對民眾關懷提問。

新聞眼／打詐 別斷在最後一哩路

政府屢屢宣傳打詐績效，但民眾無法感同身受，只因為打詐的成效，跟不上詐騙的層出不窮與民眾的期待。而超商早已成為詐騙最頻繁發...

陽光行動／轉帳有詭 移工匯款踩陷阱

超商店員的詐騙樣態相當多元，大眾最熟知的，就是點數詐騙、包裹詐騙。但除了本國人受詐騙影響之外，移工跨境匯款詐騙問題，也發...

陽光行動／恐懼報警 超商店員就怕遭詐團報復

詐騙手段層出不窮，而超商業務包山包海，已經讓不少民眾戲稱超商店員根本是超人。但很多人不知道的是，在詐騙屢禁不絕時，超商店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。