人頭公司境外基金吸金詐騙近9億元 男寵妻買名牌包、百達翡麗金鷹

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

調查局執行「金融掃黑專案」，鎖定虛設人頭公司洗錢等犯罪，其中新北市調查處偵辦林姓被告虛設行號吸金詐欺近9億元，今成果發表展示查扣物相當吸睛，林姓被告寵妻買給妻子名表、精品包等物，包含二手市價約3百萬元百達翡麗「金鷹」、勞力士「藍水鬼」75萬元。

此專案查扣BMW名車約3百萬元，LV TWIST Bag、CHANEL 22 bag、Goyard托特包等精品包價值，超過百萬元，還有3支名錶，包含43萬元CHANEL J12、二手市價3百萬元約百達翡麗「金鷹」、勞力士「藍水鬼」75萬元。

專案小組追查，2017至2024年間，林姓被告涉嫌虛設投資顧問等公司，製作虛實參半的簡報資料，並找來2名業務員，對外招攬民眾投資「境外基金」，月息1％，承諾保本高利，可無懼金融風暴；此吸金案犯罪時間長達7年，投資人發現未如期返還本金、利息，血本無虧報案求助。林等3人移送法辦，均交保候傳。

專案小組指出，林姓被告專門鎖定誆騙金融業背景人士，至少50至60名投資者上當受騙，違法金額將近9億餘元，其中受害者最高損失3千萬元；查扣的名表、精品包將依程序委託行政執行署變價。

調查局於今年1月1日至1月31日發動「金融掃黑專案」，偵辦多起重大經濟犯罪案件，並查獲名車、名錶、名牌包及銀行帳戶等不法所得達1億496萬元。記者胡經周／攝影
調查局於今年1月1日至1月31日發動「金融掃黑專案」，偵辦多起重大經濟犯罪案件，並查獲名車、名錶、名牌包及銀行帳戶等不法所得達1億496萬元。記者胡經周／攝影
調查局執行「金融掃黑專案」偵辦虛設人頭公司洗錢等犯罪，林男涉吸金詐騙近9億元，專案小組查扣二手市值約3百萬元的名表百達翡麗金鷹（中）。記者蕭雅娟／攝影
調查局執行「金融掃黑專案」偵辦虛設人頭公司洗錢等犯罪，林男涉吸金詐騙近9億元，專案小組查扣二手市值約3百萬元的名表百達翡麗金鷹（中）。記者蕭雅娟／攝影
調查局於今年1月1日至1月31日發動「金融掃黑專案」，偵辦多起重大經濟犯罪案件，並查獲名車、名表、名牌包及銀行帳戶等不法所得達1億496萬元。記者胡經周／攝影
調查局於今年1月1日至1月31日發動「金融掃黑專案」，偵辦多起重大經濟犯罪案件，並查獲名車、名表、名牌包及銀行帳戶等不法所得達1億496萬元。記者胡經周／攝影
調查局執行「金融掃黑專案」偵辦虛設人頭公司洗錢等犯罪。記者蕭雅娟／攝影
調查局執行「金融掃黑專案」偵辦虛設人頭公司洗錢等犯罪。記者蕭雅娟／攝影

吸金 勞力士

