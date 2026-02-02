空殼公司「印股票換鈔票」 詐騙全台百人5億餘元
調查局今年1月執行「金融掃黑專案」，彰化縣調查站破獲空殼公司「印股票換鈔票」且結合律師事務所開立信託帳戶等手法，詐騙全台數百名投資者，犯罪金額高達5億餘元。
調查局「金融掃黑專案」偵辦犯罪集團以虛設行號方式濫用人頭公司遂行洗錢、電信網路詐欺、吸金詐欺、詐貸、證券詐欺、淘空公司資產、詐術逃漏稅捐等重大經濟犯罪。
彰化調查站專案小組指出，倍○公司陶姓負責人涉「印股票、換鈔票」明知公司無營運實績，涉嫌在2024年間以虛偽增資、假文宣方式美化財報，勾結非法販售未上市櫃股票的地下盤商，對外發行新股募資，佯稱未來將上市櫃、獲利可期，將公司包裝成熱門產業。
專案小組表示，該集團涉嫌設置多個空殼公司虛偽驗資，再結合地下盤商包裝空殼公司，招募業務以誇大不實話術，吸引民眾投資，並由律師事務所在台的各大銀行開立信託專戶，詐騙民眾無風險，待民眾匯款入信託帳戶，隨即被轉到人頭公司帳戶或指派車手提領一空。
專案小組認定，陶姓負責人涉用空殼公司層層賣出股票後，再回收放進自家口袋，簡直是零成本印股票、換鈔票，經統計，違法金額高達5億餘元。
