快訊

賴總統明親自主持記者會 說明台美合作進展

17歲少女意外遭機器絞入身亡 台北漁產公司還原案發過程

中國「漂浮的長城」演練鎖台 外媒曝千艘大陸漁船2度列陣

聽新聞
0:00 / 0:00

韓團「CXM」演唱會太熱門 詐團祭假網拍手法售票...他險遭騙17萬元

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

35歲許姓男子昨天看到有人上網轉售韓團「CXM」演唱會門票，想要親臨現場的許立即聯繫，賣家先引導許使用Line通訊軟體聯繫，並提供一個「7-11賣貨便」連結要求下單，卻一步步引導許要將帳戶內所有17萬元全數匯出；所幸許的友人提醒，他向警方確認才保住存款。

假賣家在社群平台Threads貼文「CXM高雄巨蛋演唱會 A3區 小號多張連票 B2區連票 橙209區 紅220區有人需要嗎？現在有票 要的來場次/日期/場地/區域/座位，票種/票價（元），全票/ 6,880」，許在昨天下午4時許看到，傳訊聯繫，與對方交換Line通訊軟體帳號。

據了解，由於演唱會太熱門，目前一票難求，許認為機不可失，配合點選假賣家提供的「7-11賣貨便」連結；但他依指示操作下單，網頁卻顯示「交易失敗，需要實名認證」，賣家隨即再提供「線上客服」帳號，要求許詢問。

該帳號宣稱，為了完成驗證程序，必須透過網路銀行轉帳及無卡提款進行操作，要求許將帳戶內的17萬元匯出，完成驗證就會轉回；許正欲依指示匯款時，所幸身旁友人提醒此賣貨便帳號的好友人數為何異常稀少？許為了確認狀況，前往台南市警第二分局民權派出所求助。

警員陳俊安、徐淯湞查看後，確認是典型的「假網拍」結合「假客服」詐騙手法；員警告知，官方購物平台絕不會要求消費者透過轉帳或無卡提款進行「實名認證」或「解除設定」，在員警的分析與勸導下，許打消交易念頭，保住帳戶內17萬元血汗錢。

分局長施衣峯呼籲，購買演唱會門票應透過官方售票系統或合法管道，切勿輕信社群平台上的不明轉售資訊；詐騙集團常利用「賣貨便」、「好賣+」等知名物流平台名義製作偽假網頁，並以「認證失敗」、「帳戶凍結」等藉口要求匯款，民眾若遇到類似情況，應向警方或撥打165反詐騙專線查證。

許姓男子在社群平台Threads看到有人轉售韓團「CXM」演唱會門票，女警徐淯湞確認是典型的「假網拍」結合「假客服」詐騙手法。記者袁志豪／翻攝
許姓男子在社群平台Threads看到有人轉售韓團「CXM」演唱會門票，女警徐淯湞確認是典型的「假網拍」結合「假客服」詐騙手法。記者袁志豪／翻攝
許姓男子在社群平台Threads看到有人轉售韓團「CXM」演唱會門票，警方確認是典型的「假網拍」結合「假客服」詐騙手法。記者袁志豪／翻攝
許姓男子在社群平台Threads看到有人轉售韓團「CXM」演唱會門票，警方確認是典型的「假網拍」結合「假客服」詐騙手法。記者袁志豪／翻攝

帳戶 演唱會 賣家

延伸閱讀

龍千玉籌備首唱個人演唱會 竟緊張到胃食道逆流

影／首見！詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

彰化男賣門號SIM卡賺8千 成詐騙共犯判賠377萬

詐團利用「貓池」收發簡訊 台中男海撈480萬

相關新聞

韓團「CXM」演唱會太熱門 詐團祭假網拍手法售票...他險遭騙17萬元

35歲許姓男子昨天看到有人上網轉售韓團「CXM」演唱會門票，想要親臨現場的許立即聯繫，賣家先引導許使用Line通訊軟體聯...

8旬老翁黃昏之戀險被女網友騙錢 銀行匯款被勸阻

台中一名8旬老翁網路上認識一名女網友，每天噓寒問暖，不久後以「親愛的」親密互稱，女網友聲稱母親住院急需費用向老翁借錢，老...

影／首見！詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

台中市林姓金主涉出資成立系統商，與對岸詐騙集團合作，使用馬斯克的「星鏈」低軌衛星的網路服務，搭配深偽技術（Deepfak...

彰化男賣門號SIM卡賺8千 成詐騙共犯判賠377萬

吳姓貨運司機前年在網路上看到有人徵求行動電話SIM卡，他即到超商申辦電信門 號SIM卡，以8千元將SIM卡賣出，卻被詐騙...

國泰證券揭「仙股詐騙」套路 四格漫畫《識詐神盾》擴散大眾識詐意識

面對新型態「仙股」與網路詐騙案件日益增加，詐騙集團常用「高獲利保證」、「官方客服」等關鍵字，勸誘民眾步步掉入詐騙圈套，國...

藥師被騙80萬元 誤信假律師能追回詐款「再被騙走百萬元」

刑事警察局今天提醒，民眾被詐騙後可能因為想追回金錢，卻又陷入詐騙陷阱中；一名50歲林姓藥師，日前被假投資陷阱騙走80萬元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。