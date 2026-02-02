聽新聞
0:00 / 0:00
韓團「CXM」演唱會太熱門 詐團祭假網拍手法售票...他險遭騙17萬元
35歲許姓男子昨天看到有人上網轉售韓團「CXM」演唱會門票，想要親臨現場的許立即聯繫，賣家先引導許使用Line通訊軟體聯繫，並提供一個「7-11賣貨便」連結要求下單，卻一步步引導許要將帳戶內所有17萬元全數匯出；所幸許的友人提醒，他向警方確認才保住存款。
假賣家在社群平台Threads貼文「CXM高雄巨蛋演唱會 A3區 小號多張連票 B2區連票 橙209區 紅220區有人需要嗎？現在有票 要的來場次/日期/場地/區域/座位，票種/票價（元），全票/ 6,880」，許在昨天下午4時許看到，傳訊聯繫，與對方交換Line通訊軟體帳號。
據了解，由於演唱會太熱門，目前一票難求，許認為機不可失，配合點選假賣家提供的「7-11賣貨便」連結；但他依指示操作下單，網頁卻顯示「交易失敗，需要實名認證」，賣家隨即再提供「線上客服」帳號，要求許詢問。
該帳號宣稱，為了完成驗證程序，必須透過網路銀行轉帳及無卡提款進行操作，要求許將帳戶內的17萬元匯出，完成驗證就會轉回；許正欲依指示匯款時，所幸身旁友人提醒此賣貨便帳號的好友人數為何異常稀少？許為了確認狀況，前往台南市警第二分局民權派出所求助。
警員陳俊安、徐淯湞查看後，確認是典型的「假網拍」結合「假客服」詐騙手法；員警告知，官方購物平台絕不會要求消費者透過轉帳或無卡提款進行「實名認證」或「解除設定」，在員警的分析與勸導下，許打消交易念頭，保住帳戶內17萬元血汗錢。
分局長施衣峯呼籲，購買演唱會門票應透過官方售票系統或合法管道，切勿輕信社群平台上的不明轉售資訊；詐騙集團常利用「賣貨便」、「好賣+」等知名物流平台名義製作偽假網頁，並以「認證失敗」、「帳戶凍結」等藉口要求匯款，民眾若遇到類似情況，應向警方或撥打165反詐騙專線查證。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言