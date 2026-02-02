韓團「CXM」演唱會太熱門 詐團祭假網拍手法售票...他險遭騙17萬元

35歲許姓男子昨天看到有人上網轉售韓團「CXM」演唱會門票，想要親臨現場的許立即聯繫，賣家先引導許使用Line通訊軟體聯繫，並提供一個「7-11賣貨便」連結要求下單，卻一步步引導許要將帳戶內所有17萬元全數匯出；所幸許的友人提醒，他向警方確認才保住存款。

假賣家在社群平台Threads貼文「CXM高雄巨蛋演唱會 A3區 小號多張連票 B2區連票 橙209區 紅220區有人需要嗎？現在有票 要的來場次/日期/場地/區域/座位，票種/票價（元），全票/ 6,880」，許在昨天下午4時許看到，傳訊聯繫，與對方交換Line通訊軟體帳號。

據了解，由於演唱會太熱門，目前一票難求，許認為機不可失，配合點選假賣家提供的「7-11賣貨便」連結；但他依指示操作下單，網頁卻顯示「交易失敗，需要實名認證」，賣家隨即再提供「線上客服」帳號，要求許詢問。

該帳號宣稱，為了完成驗證程序，必須透過網路銀行轉帳及無卡提款進行操作，要求許將帳戶內的17萬元匯出，完成驗證就會轉回；許正欲依指示匯款時，所幸身旁友人提醒此賣貨便帳號的好友人數為何異常稀少？許為了確認狀況，前往台南市警第二分局民權派出所求助。

警員陳俊安、徐淯湞查看後，確認是典型的「假網拍」結合「假客服」詐騙手法；員警告知，官方購物平台絕不會要求消費者透過轉帳或無卡提款進行「實名認證」或「解除設定」，在員警的分析與勸導下，許打消交易念頭，保住帳戶內17萬元血汗錢。