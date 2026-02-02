8旬老翁黃昏之戀險被女網友騙錢 銀行匯款被勸阻

台中一名8旬老翁網路上認識一名女網友，每天噓寒問暖，不久後以「親愛的」親密互稱，女網友聲稱母親住院急需費用向老翁借錢，老翁到銀行想把自己僅有的4萬元匯給對方，銀行行員查覺有異報案，員警到場合力勸阻。

台中市清水區一名老翁上月27日到清水區某銀行欲匯款4萬元，銀行行員見老翁年事已高，關懷匯款原因，老翁表示是要匯款給網路上認識的女網友母親住院急需醫療費用，行員研判應是詐騙集團典型老哏，懷疑老翁可能遭詐騙，通報警方到場了解。

清水警分局清水派出所員警獲報後到場，查證發現，老翁1個月前網路上認識一名女網友，每天噓寒問暖，不久以「親愛的」親密互稱，女網友曾自述，家中曾遭火1祝融2次，自己努力過活，老翁不捨，女網友後來說母親被發現因癌症急需開刀，她正籌30萬元醫療費用，老翁表示他身上僅4萬元，本想向之前公司老闆借，女網友要求去銀行貸款，老翁認為貸款還要等太慢。

幾天後，女網友表示「錢已籌到但還差4萬元」，老翁一聽，立即到銀行將準備將僅存的存款，全數給匯給女網友。警方聽完後當場告知此為詐騙老哏，經勸說，老翁最後才驚覺自己遭詐騙。