美國欠698億會費聯合國快破產！ 川普放話：我1招就能讓其他國家掏錢

幼老共學／爺奶當同學 幼兒園創新實驗成高齡社會解方？

川普Fed人事震盪市場！台股早盤大跌逾400點 台積電開盤跌破10日線

影／首見！詐團用馬斯克「星鏈」加深偽 騙過刷臉驗證詐2億

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓金主涉出資成立系統商，與對岸詐騙集團合作，使用馬斯克的「星鏈」低軌衛星的網路服務，搭配深偽技術（Deepfake），再透過「調照商」取得被害人的照片與個資後，成功破解對岸「數字人民幣」APP的刷臉驗證機制，進而綁定被害人金融帳號、轉出帳戶內存款，刑事局中打分波行動，帶回林等4人，被害人有55名大陸人，損失金額破億元，林獲百萬元交保，檢方近日依詐欺等罪起訴，此案也是台灣查獲詐團利用星鏈、深偽技術的首例。

刑事局中打五隊在前年中獲報，台中市北屯區大樓內疑有詐騙機房，五隊報請台中地檢署檢察官康存孝指揮後，與台中市刑大四隊合辦，追查發現，藏身泰國的林姓金主（34歲）委由台灣的共犯在該機房內，透過對岸「調照商」取得被害人的照片與個資後，使用深偽技術，製作被害人的臉部驗證影像，再將影像資料，提供詐騙集團。

林男在泰國再利用馬斯克的「星鏈」低軌衛星服務，以躲避當地檢警鎖定IP查緝，詐騙集團利用星鏈的網路服務，再加上深偽技術做出被害人臉部資料後，成功破解對岸「數字人民幣」APP的刷臉驗證機制，讓詐團可以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取移轉被害人存款。

檢警在前年底至去年中陸續收網，也透過刑事局國際科，與泰國警方合作，查緝藏身泰國的林男以及其他3名共犯到案，初估此案至少有55名大陸人民受害，財損達2億元，提供詐團服務的林男從中可抽成一成，獲利約1800萬元。

檢方訊問後命林男以100萬元交保，其餘涉案人以20萬元至30萬元交保，近日偵查終結，依詐欺、妨害電腦使用、組織犯罪等罪嫌起訴林男等4人。

刑事局中打五隊指出，此案為台灣查獲詐騙集團使用星鏈與深偽技術的首例，目前清查暫無台灣人受害，不過局本部已將案例資料，提供給金管會，以免詐團使用類似技術，詐騙台灣人民。

台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年收網，查扣星鏈服務的設備器材。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年收網，查扣星鏈服務的設備器材。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案，查扣犯案工具。圖／刑事局提供
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案，查扣犯案工具。圖／刑事局提供
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案，查扣犯案工具。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案，查扣犯案工具。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案，查扣手機等犯案工具。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案，查扣手機等犯案工具。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子成立系統商，利用星鏈低軌衛星網路服務與深偽技術，與詐團合作，檢警前年至去年將林等4人查緝到案。記者陳宏睿／翻攝

