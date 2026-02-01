彰化男賣門號SIM卡賺8千 成詐騙共犯判賠377萬

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

吳姓貨運司機前年在網路上看到有人徵求行動電話SIM卡，他即到超商申辦電信門 號SIM卡，以8千元將SIM卡賣出，卻被詐騙集團用此門號連絡一名被害人交出7張金融卡，被詐團領走377萬多元，被害人向吳男求償，彰化地方法院不僅將吳男判刑3月，還需賠償377萬元。

判決書指出，21歲吳男2024年在網路上看到有人徵求行動電話SIM卡，便與對方聯繫，並到超商辦電信門號行動電話SIM卡，和對方約在台中市以8 千元把SIM卡賣給對方。

詐騙集團即以吳男的SIM卡打電話給被害人，表示被害人金流有問題需監管帳戶，要被害人交出所有金融卡監管，被害人即於2024年12月間在新北市某超商將7張金融卡交給詐團，並告知密碼，被害人甚至將名下股票變現匯入金融帳戶「受監管」，共有377萬多元被詐團提領一空。

吳男落網後卻辯稱，對方說是從事房仲業，需要行動電話SIM卡打電話給客戶，他也是受騙。

但法官認為，吳男雖未實際參與詐欺被害人過程，但輕率提供名下行動電話門號SIM卡，導致該門號遭他人作為詐欺工具，增加國家查緝犯罪及被害人尋求救濟困難，詐團利用人頭門號做為犯罪工具，已經媒體廣為報導，對於交付SIM卡予他人後，可能成為詐團犯罪工具，自難推諉為不知。

因此法官依幫助犯詐欺取財罪，將吳男判刑3月，得易科罰金，對於被害人向吳男求償，也判需賠377萬元。

吳姓男子以8千元賣出自己名下SIM卡，卻被詐團拿去當詐騙工具，彰化地方法院不僅將吳男判刑3月，還需賠償被害人377萬元。記者林宛諭／攝影
吳姓男子以8千元賣出自己名下SIM卡，卻被詐團拿去當詐騙工具，彰化地方法院不僅將吳男判刑3月，還需賠償被害人377萬元。記者林宛諭／攝影

