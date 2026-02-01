桃警雷霆除暴擴大臨檢 機車未開大燈意外揪出詐騙車手

桃園警分局周休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時在周邊路口設置攔檢點，加強取締惡性交通。警方表示，此次勤務出動74名警力及保安警察大隊、刑事警察大隊及交通警察大隊支援24人，臨檢15處場所並於6處路口執行路攔檢，共查獲通緝33件27人、酒駕公危18件18人、詐欺案24件24人、一般刑案共計122件116人。

另警方表示，今日凌晨1時許，員警在桃園區三民路與長壽路口發現一輛雙載機車未開啟大燈，立即進行稽查勸導。經查，22歲越南籍騎士阮男已逾期居留，23歲乘客陳男同為越南籍，兩人起初均表示未攜帶證件，也無法表明身分。

員警要求兩人出示手機內拍攝的證件照片時，意外發現疑似與詐騙集團聯繫的資料。經詳細盤查，警方在機車置物箱內發現5萬元現金，兩人對款項來源均無法交代。