桃警雷霆除暴擴大臨檢 機車未開大燈意外揪出詐騙車手
桃園警分局周休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時在周邊路口設置攔檢點，加強取締惡性交通。警方表示，此次勤務出動74名警力及保安警察大隊、刑事警察大隊及交通警察大隊支援24人，臨檢15處場所並於6處路口執行路攔檢，共查獲通緝33件27人、酒駕公危18件18人、詐欺案24件24人、一般刑案共計122件116人。
另警方表示，今日凌晨1時許，員警在桃園區三民路與長壽路口發現一輛雙載機車未開啟大燈，立即進行稽查勸導。經查，22歲越南籍騎士阮男已逾期居留，23歲乘客陳男同為越南籍，兩人起初均表示未攜帶證件，也無法表明身分。
員警要求兩人出示手機內拍攝的證件照片時，意外發現疑似與詐騙集團聯繫的資料。經詳細盤查，警方在機車置物箱內發現5萬元現金，兩人對款項來源均無法交代。
警方釐清確認，阮男為詐騙車手負責領款，陳男則是監控手負責接應，兩人一組深夜提領贓款，沒想到因交通違規馬上被警方查獲。警詢後依詐欺等罪嫌將兩人移送桃園地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言