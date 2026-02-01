快訊

騎電動單車逆向爆打高雄老夫妻 怪男遭起底是環保局清潔隊員工

謝典霖開箱溪州700坪豪宅「大概就一般人的家庭」 屋內有挑高室內籃球場

只在冰箱找到葉片枯萎的生菜？一作法讓它快速恢復爽脆口感

桃警雷霆除暴擴大臨檢 機車未開大燈意外揪出詐騙車手

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園警分局周休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察，同時在周邊路口設置攔檢點，加強取締惡性交通。警方表示，此次勤務出動74名警力及保安警察大隊、刑事警察大隊及交通警察大隊支援24人，臨檢15處場所並於6處路口執行路攔檢，共查獲通緝33件27人、酒駕公危18件18人、詐欺案24件24人、一般刑案共計122件116人。

另警方表示，今日凌晨1時許，員警在桃園區三民路與長壽路口發現一輛雙載機車未開啟大燈，立即進行稽查勸導。經查，22歲越南籍騎士阮男已逾期居留，23歲乘客陳男同為越南籍，兩人起初均表示未攜帶證件，也無法表明身分。

員警要求兩人出示手機內拍攝的證件照片時，意外發現疑似與詐騙集團聯繫的資料。經詳細盤查，警方在機車置物箱內發現5萬元現金，兩人對款項來源均無法交代。

警方釐清確認，阮男為詐騙車手負責領款，陳男則是監控手負責接應，兩人一組深夜提領贓款，沒想到因交通違規馬上被警方查獲。警詢後依詐欺等罪嫌將兩人移送桃園地檢署偵辦。

桃園警分局周休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察。記者朱冠諭／翻攝
桃園警分局周休假日晚間執行雷霆除暴專案，針對轄區內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場所進行密集性臨檢查察。記者朱冠諭／翻攝

桃園地檢署 警察 詐騙集團

延伸閱讀

NBA／雷霆遭點名評估戰力 總管低調運作傳鎖定「這人」

影／桃警保安大隊中壢壓制交通違規車駕駛 起出3種毒品

NBA／賞雷霆第11敗無緣公牛72勝紀錄 灰狼愛德華：意義非凡

NBA／雷霆已無緣平勇士73勝紀錄 比利時後衛缺陣時一勝難求

相關新聞

藥師被騙80萬元 誤信假律師能追回詐款「再被騙走百萬元」

刑事警察局今天提醒，民眾被詐騙後可能因為想追回金錢，卻又陷入詐騙陷阱中；一名50歲林姓藥師，日前被假投資陷阱騙走80萬元...

誤信假律師追討詐款 女藥師遭二次詐騙百萬元險抵房

女藥師遭二次詐騙百萬元險抵房。圖：讀者提供 一名年約50歲的林姓藥師，因收入穩定、已清償自住小套房貸款，累積一筆存款，卻誤信網路標榜「保證獲利、穩賺不賠」的假投資廣告，加入假投資 APP「capita

絕對能源發行虛擬幣吸金50億 北檢聲押9人結果出爐

絕對能源公司負責人邱志豪誆騙投資人購買虛擬貨幣，同時可透過DeFi借貸平台的「借貸智能合約」放款，佯稱有高利率報酬，全台..

退伍軍人勾結同袍「拐賣親表弟當豬仔」 反手再騙家屬165萬贖金

前年從桃園陸軍特種作戰指揮部退伍的陳姓男子，去年6月竟與初姓退伍同袍及吳姓現任同袍勾結，說服自己的陳姓親表弟到泰國從事收...

近千人受騙！絕對能源集團另涉吸金逾50億 邱姓主嫌遭聲押禁見

台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，去年12月間起訴邱姓主嫌等17人。檢方查出邱男另涉違法吸金逾50億元，昨天指揮拘提邱男等9...

去年不滿打詐不力 賴總統今參加警政署署務會報肯定打詐成效

警政署今天舉行2026年度第一次署務會報，加上農曆年節將近，賴清德總統及內政部長劉世芳到場勉勵頒獎；去年元月賴清德到警政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。