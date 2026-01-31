藥師被騙80萬元 誤信假律師能追回詐款「再被騙走百萬元」

刑事警察局今天提醒，民眾被詐騙後可能因為想追回金錢，卻又陷入詐騙陷阱中；一名50歲林姓藥師，日前被假投資陷阱騙走80萬元後，上網求助到假律師，又被騙走上百萬元。

警方說林姓藥師因收入穩定，還清自住小套房貸款後儲蓄了第一桶金，受網路誆稱保證獲利、穩賺不賠的假投資廣告誘惑，加入假投資APP「capitalgroup」，去年7至9月間被詐80萬元後，歹徒人間蒸發、假投資APP完全失靈，遭詐款項一去不復返。

林姓藥師越想越不服，在網路上搜尋「追回詐騙款項」等關鍵字，找到1名自稱具國際律師執照的李姓律師，對方誆稱專門協助被害人追回遭詐款項，林姓藥師提供第一次詐騙細節與相關文件，不久後，假律師誆稱事務所高級幣流分析師分析林姓藥師第一次遭詐金流，已被歹徒輾轉匯流至「金沙娛樂城」。

假律師及假幣流分析師，表示事務所與金沙娛樂城有配合，可利用操縱博弈APP後臺，協助林姓藥師透過網路博弈方式「贏回」第一次遭詐款項，林姓藥師依歹徒指示，申請虛擬貨幣電子錢包，先後面交3次一共115萬元給歹徒，兌換成泰達幣在金沙娛樂城APP下單，藥師相信假律師及假幣流分析師為她操縱博弈後臺贏錢，眼看金沙娛樂城APP帳面上已贏得87683 USDT（折合臺幣約280萬元），不僅「贏回」第一次遭詐款項，還倒賺不少。

林姓藥師受假幣流分析師的慫恿，向人壽公司借貸50萬元加碼投資，後續又遭假幣流分析師不斷煽動抵押房地產加碼，林姓藥師竟要抵押自己的套房，地政事務所人員機警報警，林姓藥師才恍然大悟被二次詐騙。

刑事局委託中央警察大學研究調查，被害人被詐騙後，再次遭到詐騙的主要原因，分別為缺乏相關詐騙手法辨識知識、過於相信自稱官方、專業、客服、急於挽回損失，認為「有機會追回錢」而冒險嘗試等因素，導致被害人為把遭詐款項拿回來，卻不清楚司法、警方及銀行真正的處理程序，容易相信任何看似有希望的管道。

刑事局鄭重呼籲，民眾發現遭詐騙後，應第一時間向警方報案，警方會通報金融機構圈存可疑款項或警示帳戶，千萬不要相信自稱可以協助追回詐騙款項的律師或幣流分析師，律師僅能擔任訴訟代理人與檢、警和法院溝通，協助整理證據和構成要件關係，沒有透過公權力無法自行追回，更遑論「利用博弈網站後臺贏回被詐款項」。