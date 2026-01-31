快訊

台中人倫悲劇…生母餵藥害死2子稱「忘記了」 前夫、男友現身殯儀館

對台灣降調？美最新國防戰略未提台灣 疑為川普「順利北京行」鋪路

船長收押了！陽明海運貨輪涉越南走私 雙獅地球牌海洛因磚遭查獲

誤信假律師追討詐款 女藥師遭二次詐騙百萬元險抵房

桃園電子報／ 桃園電子報

123 3
女藥師遭二次詐騙百萬元險抵房。圖：讀者提供

一名年約50歲的林姓藥師，因收入穩定、已清償自住小套房貸款，累積一筆存款，卻誤信網路標榜「保證獲利、穩賺不賠」的假投資廣告，加入假投資 APP「capitalgroup」，於去年7至9月間陸續投入資金，最終遭詐騙新臺幣80萬元。事後歹徒失聯、投資平台癱瘓，資金血本無歸。

林女不甘心受騙，轉而上網搜尋「追回詐騙款項」，又誤信一名自稱具有國際律師執照的李姓男子，對方佯稱可協助追討遭詐金流，並聯手假冒「幣流分析師」，誆稱資金流向已匯入「金沙娛樂城」，可透過操縱博弈平台後臺「贏回」遭詐款項。林女依指示申請虛擬貨幣錢包，並三度面交共 115 萬元兌換泰達幣下注，帳面一度顯示獲利逾8萬USDT，讓她深信不疑，甚至再向保險公司借貸 50 萬元加碼，險些抵押名下房產，所幸地政事務所人員察覺異狀通報警方，才驚覺遭遇「二次詐騙」。

342
民眾發現遭詐騙應立即報案，由警方依法通報金融機構進行圈存及警示帳戶處理。圖：讀者提供

刑事警察局指出，研究顯示被害人遭詐後再次受騙，主因包括缺乏詐騙手法辨識能力、過度信任自稱專業或官方身分者，以及急於挽回損失而鋌而走險。刑事局呼籲，民眾發現遭詐騙應立即報案，由警方依法通報金融機構進行圈存及警示帳戶處理，切勿相信任何聲稱可「私下追回詐騙款項」的律師或幣流分析師，相關金錢追討須循司法程序，避免再度落入詐騙陷阱。

本文章來自《桃園電子報》。原文：誤信假律師追討詐款 女藥師遭二次詐騙百萬元險抵房

延伸閱讀：

  1. 桃消大林分隊宣導「3要5不」 正確使用3C預防鋰電池起火
  2. 買32顆拉拉山水蜜桃僅1/4能吃！民眾怒：太相信老闆

詐騙 藥師 律師 詐款 虛擬貨幣 泰達幣

延伸閱讀

影／高雄垃圾車「吃太飽」真相曝！又是亂丟鋰電池釀悶燒

4個月犯8竊案 台東男遭檢聲請預防性羈押獲准

台南清潔隊垃圾車起火！竟是民眾未將鋰電池分類丟棄 消防局9點呼籲

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

相關新聞

誤信假律師追討詐款 女藥師遭二次詐騙百萬元險抵房

女藥師遭二次詐騙百萬元險抵房。圖：讀者提供 一名年約50歲的林姓藥師，因收入穩定、已清償自住小套房貸款，累積一筆存款，卻誤信網路標榜「保證獲利、穩賺不賠」的假投資廣告，加入假投資 APP「capita

絕對能源發行虛擬幣吸金50億 北檢聲押9人結果出爐

絕對能源公司負責人邱志豪誆騙投資人購買虛擬貨幣，同時可透過DeFi借貸平台的「借貸智能合約」放款，佯稱有高利率報酬，全台...

退伍軍人勾結同袍「拐賣親表弟當豬仔」 反手再騙家屬165萬贖金

前年從桃園陸軍特種作戰指揮部退伍的陳姓男子，去年6月竟與初姓退伍同袍及吳姓現任同袍勾結，說服自己的陳姓親表弟到泰國從事收...

近千人受騙！絕對能源集團另涉吸金逾50億 邱姓主嫌遭聲押禁見

台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，去年12月間起訴邱姓主嫌等17人。檢方查出邱男另涉違法吸金逾50億元，昨天指揮拘提邱男等9...

去年不滿打詐不力 賴總統今參加警政署署務會報肯定打詐成效

警政署今天舉行2026年度第一次署務會報，加上農曆年節將近，賴清德總統及內政部長劉世芳到場勉勵頒獎；去年元月賴清德到警政...

DeFi平台授權智能合約詐騙吸金50億 主嫌移送複訊恐聲押

絕對能源公司負責人邱志豪等人涉誆騙投資者購買虛擬貨幣，並透過DeFi借貸平台「借貸智能合約」放款可獲高利率等話術，詐騙全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。