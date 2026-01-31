女藥師遭二次詐騙百萬元險抵房。圖：讀者提供

一名年約50歲的林姓藥師，因收入穩定、已清償自住小套房貸款，累積一筆存款，卻誤信網路標榜「保證獲利、穩賺不賠」的假投資廣告，加入假投資 APP「capitalgroup」，於去年7至9月間陸續投入資金，最終遭詐騙新臺幣80萬元。事後歹徒失聯、投資平台癱瘓，資金血本無歸。

林女不甘心受騙，轉而上網搜尋「追回詐騙款項」，又誤信一名自稱具有國際律師執照的李姓男子，對方佯稱可協助追討遭詐金流，並聯手假冒「幣流分析師」，誆稱資金流向已匯入「金沙娛樂城」，可透過操縱博弈平台後臺「贏回」遭詐款項。林女依指示申請虛擬貨幣錢包，並三度面交共 115 萬元兌換泰達幣下注，帳面一度顯示獲利逾8萬USDT，讓她深信不疑，甚至再向保險公司借貸 50 萬元加碼，險些抵押名下房產，所幸地政事務所人員察覺異狀通報警方，才驚覺遭遇「二次詐騙」。

民眾發現遭詐騙應立即報案，由警方依法通報金融機構進行圈存及警示帳戶處理。圖：讀者提供

刑事警察局指出，研究顯示被害人遭詐後再次受騙，主因包括缺乏詐騙手法辨識能力、過度信任自稱專業或官方身分者，以及急於挽回損失而鋌而走險。刑事局呼籲，民眾發現遭詐騙應立即報案，由警方依法通報金融機構進行圈存及警示帳戶處理，切勿相信任何聲稱可「私下追回詐騙款項」的律師或幣流分析師，相關金錢追討須循司法程序，避免再度落入詐騙陷阱。

本文章來自《桃園電子報》。原文：誤信假律師追討詐款 女藥師遭二次詐騙百萬元險抵房