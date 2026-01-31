快訊

今起全台有雨北東愈晚愈冷 氣象署示警：下個周末恐迎更強冷空氣

台中凌晨爆2幼童命案 盧秀燕：沉痛不捨、希望外界尊重家屬

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

聽新聞
0:00 / 0:00

絕對能源發行虛擬幣吸金50億 北檢聲押9人結果出爐

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

絕對能源公司負責人邱志豪誆騙投資人購買虛擬貨幣，同時可透過DeFi借貸平台的「借貸智能合約」放款，佯稱有高利率報酬，全台近千人被騙，吸金50億元，台北地檢署認為邱志豪等9人涉犯銀行法重罪，且有高度串滅證、逃亡之虞，昨向法院聲押禁見，台北地院漏夜開庭後，裁定8人羈押，邱志豪夜間停止訊問，今天下午5點開羈押庭。

羈押被告包括邱志豪秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、人事兼出納黃俊維、業務楊獻智、林宇泰、王宥維、徐翰揚。

據調查，邱志豪是絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人，過去曾擅自發行有價證券，主打年利率高達甲種特別股、42%乙種特別股，佯稱「保本」期滿能原價買回，3年詐騙2.7億，檢方去年起訴邱志豪求刑18年，在押的邱志豪等人移審法院後，法院裁定交保。

檢調追查，邱志豪交保後，又藉由發行EGT幣、TBT幣繼續大肆吸金，並透過DeFi借貸平台，四處舉辦說明會簽署「借貸智能合約」，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可再經由DeFi借貸平台，放貸給其他有興趣玩虛擬幣的人，保證月息3%至7%，年利率更可高達36％至84％，沒想到投資人買的竟是垃圾幣，估計有近千人受害。

檢方另發現，邱志豪宣稱虛擬貨幣要挖礦，還要業務推廣「礦機」販售予投資人，承諾可依銷售數額獲利分紅，沒想到也是騙局。

全案是台灣高檢察發交北檢「打詐預警中心」偵辦，由主任檢察官周芳怡指揮台北市調查處、北市警大安分局執行第2波搜索，共拘提9人到案。

DeFi業務人員徐翰揚遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi業務人員徐翰揚遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi業務人員楊獻智涉吸金遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi業務人員楊獻智涉吸金遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
絕對能源公司負責人邱志豪秘書邱朝露（中）遭羈押禁見。記者蕭雅娟／攝影
絕對能源公司負責人邱志豪秘書邱朝露（中）遭羈押禁見。記者蕭雅娟／攝影
絕對能源公司負責人邱志豪涉吸金逾50億被檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
絕對能源公司負責人邱志豪涉吸金逾50億被檢方聲押禁見。記者蕭雅娟／攝影
DeFi業務人員王宥維（左1）遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi業務人員王宥維（左1）遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi業務人員黃俊維遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi業務人員黃俊維遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi業務總監吳承峰涉吸金遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi業務總監吳承峰涉吸金遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi軟體工程師徐翰揚遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi軟體工程師徐翰揚遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi營運長黃永瀚涉吸金遭羈押禁見。記者張宏業／攝影
DeFi營運長黃永瀚涉吸金遭羈押禁見。記者張宏業／攝影

虛擬貨幣 投資人 能源 詐騙

延伸閱讀

近千人受騙！絕對能源集團另涉吸金逾50億 邱姓主嫌遭聲押禁見

DeFi平台授權智能合約詐騙吸金50億 主嫌移送複訊恐聲押

雲云董座曾志新殺害技術長 延長羈押2個月

絕對能源吸金案外案 DeFi虛擬幣詐騙50億...8人聲押禁見

相關新聞

絕對能源發行虛擬幣吸金50億 北檢聲押9人結果出爐

絕對能源公司負責人邱志豪誆騙投資人購買虛擬貨幣，同時可透過DeFi借貸平台的「借貸智能合約」放款，佯稱有高利率報酬，全台...

退伍軍人勾結同袍「拐賣親表弟當豬仔」 反手再騙家屬165萬贖金

前年從桃園陸軍特種作戰指揮部退伍的陳姓男子，去年6月竟與初姓退伍同袍及吳姓現任同袍勾結，說服自己的陳姓親表弟到泰國從事收...

近千人受騙！絕對能源集團另涉吸金逾50億 邱姓主嫌遭聲押禁見

台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，去年12月間起訴邱姓主嫌等17人。檢方查出邱男另涉違法吸金逾50億元，昨天指揮拘提邱男等9...

去年不滿打詐不力 賴總統今參加警政署署務會報肯定打詐成效

警政署今天舉行2026年度第一次署務會報，加上農曆年節將近，賴清德總統及內政部長劉世芳到場勉勵頒獎；去年元月賴清德到警政...

DeFi平台授權智能合約詐騙吸金50億 主嫌移送複訊恐聲押

絕對能源公司負責人邱志豪等人涉誆騙投資者購買虛擬貨幣，並透過DeFi借貸平台「借貸智能合約」放款可獲高利率等話術，詐騙全...

詐團利用「貓池」收發簡訊 台中男海撈480萬

高雄市刑警大隊破獲新型態電信詐欺案，38歲黃姓男子收購人頭門號，利用「貓池（Modem Pool）」設備，快速辦電子支付...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。