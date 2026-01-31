絕對能源發行虛擬幣吸金50億 北檢聲押9人結果出爐

絕對能源公司負責人邱志豪誆騙投資人購買虛擬貨幣，同時可透過DeFi借貸平台的「借貸智能合約」放款，佯稱有高利率報酬，全台近千人被騙，吸金50億元，台北地檢署認為邱志豪等9人涉犯銀行法重罪，且有高度串滅證、逃亡之虞，昨向法院聲押禁見，台北地院漏夜開庭後，裁定8人羈押，邱志豪夜間停止訊問，今天下午5點開羈押庭。

羈押被告包括邱志豪秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、人事兼出納黃俊維、業務楊獻智、林宇泰、王宥維、徐翰揚。

據調查，邱志豪是絕對創新投資、絕對能源、絕對創新網路3家公司負責人，過去曾擅自發行有價證券，主打年利率高達甲種特別股、42%乙種特別股，佯稱「保本」期滿能原價買回，3年詐騙2.7億，檢方去年起訴邱志豪求刑18年，在押的邱志豪等人移審法院後，法院裁定交保。

檢調追查，邱志豪交保後，又藉由發行EGT幣、TBT幣繼續大肆吸金，並透過DeFi借貸平台，四處舉辦說明會簽署「借貸智能合約」，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可再經由DeFi借貸平台，放貸給其他有興趣玩虛擬幣的人，保證月息3%至7%，年利率更可高達36％至84％，沒想到投資人買的竟是垃圾幣，估計有近千人受害。

檢方另發現，邱志豪宣稱虛擬貨幣要挖礦，還要業務推廣「礦機」販售予投資人，承諾可依銷售數額獲利分紅，沒想到也是騙局。