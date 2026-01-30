退伍軍人勾結同袍「拐賣親表弟當豬仔」 反手再騙家屬165萬贖金

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

前年從桃園陸軍特種作戰指揮部退伍的陳姓男子，去年6月竟與初姓退伍同袍及吳姓現任同袍勾結，說服自己的陳姓親表弟到泰國從事收款工作，其實上與詐團勾結，將表弟當豬仔賣到泰緬邊境詐騙園區；陳嫌賣完表弟後，還假裝是詐團負責人，找來楊姓車手，反手從表弟家屬騙走165萬元的贖金後置之不理，最後是去年8月中國動手打擊詐騙園區，表弟趁亂逃脫，回國向警方報案。

刑事警察局偵查第二大隊去年9月拘提陳嫌等人到案、扣押相關贓證物；陳嫌退伍後開設工程行，從事清運小吃店、餐廳的廢棄物，陳嫌因曾在桃園從軍，知曉軍方一些廢棄的戰壕、防空洞等地點，雇用4名逃逸移工，將清運的廢棄物直接丟到防空洞中。

警方一併查獲後，依涉嫌妨害自由、加重詐欺及廢棄物清理法等罪，移送新竹地檢署偵辦；陳嫌被羈押禁見，上個月被起訴求刑12年。

警方指出，26歲陳姓主嫌退伍後開設工程行，他得知遠房親戚陳姓表弟缺錢，勾結境外詐團後，找來初姓退伍同袍及吳姓現任同袍，約出表弟，三人一搭一唱，聲稱泰國有收款工作可以賺錢，表弟心動決定前往泰國工作，隻身搭機前往泰國，剛下飛機就被詐團駕車強押至泰緬邊境詐欺園區，威脅從事詐欺工作，倘有不從就予以凌虐痛毆。

表弟家屬知道後心急如焚，陳嫌掌握家屬救人心態，找來國內水房楊姓車手，先由陳嫌假冒拘禁表弟的境外電信詐欺園區負責人，以手機通訊軟體聯絡家屬，誆稱若能代為清償表弟所積欠債務與支付贖金，即能安排返國，家屬救人心切，分別以郵寄、面交方式，交付165萬元給楊姓車手，再轉交其他共犯。

陳嫌兩頭賺拿到贖金後並未營救，直到去年8月中國打擊東南亞詐騙園區，園區釋放大批豬仔，陳姓表弟趁亂逃出，身無分文下，還是由香港人義助予8000元泰銖，才順利搭機返國，立即向警方報案，警方去年9月逮捕陳男等4人到案。

警方逮捕陳姓主嫌。記者廖炳棋／翻攝
警方逮捕陳姓主嫌。記者廖炳棋／翻攝

