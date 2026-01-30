快訊

近千人受騙！絕對能源集團另涉吸金逾50億 邱姓主嫌遭聲押禁見

中央社／ 台北30日電

絕對能源<a href='/search/tagging/2/吸金' rel='吸金' data-rel='/2/103639' class='tag'><strong>吸金</strong></a>案邱姓主嫌。聯合報系資料照
台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，去年12月間起訴邱姓主嫌等17人。檢方查出邱男另涉違法吸金逾50億元，昨天指揮拘提邱男等9人到案。檢察官今天凌晨聲押其中8名嫌犯，下午將邱男聲押禁見。

檢方調查，絕對能源集團於民國112年間假借投資理財名義設立網站並召開說明會，聲稱從事虛擬貨幣及乾淨能源技術投資，除保障本金，並販售甲種、乙種特別股，號稱年利率最高分別可達25%、42%，並提供特別股股票作為憑證，吸引投資人大量投入資金，統計被害人數高達316人，違法吸金高達新台幣2億7730萬元。

北檢去年12月間依詐欺犯罪危害防制條例的3人以上共同以網際網路對公眾散布犯詐欺取財、違反銀行法、證券交易法、洗錢等罪起訴邱男等17人。邱男偵查期間遭檢察官聲請羈押禁見獲准，全案移審後，法院裁定交保。

北檢另外查出，絕對能源集團於111年至114年間舉辦說明會，鼓吹投資人購買虛擬貨幣EGT、TBT，再把虛擬資產放到集團創設的DEFI借貸平台，讓集團將虛擬貨幣拿去對外放款，號稱平均月息3%到7%，4年來近千人受騙超過50億元。

北檢昨天指揮台北市調查處、大安分局兵分9路搜索，並拘提邱男等9名被告到案，其中8名被告因涉嫌加重詐欺、違反銀行法等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串之虞，檢察官今天凌晨聲請羈押禁見。邱男夜間停止訊問，今天下午移送北檢。檢察官複訊後聲請羈押禁見。

虛擬貨幣 北檢 詐欺 吸金

