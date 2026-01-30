快訊

去年不滿打詐不力 賴總統今參加警政署署務會報肯定打詐成效

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

警政署今天舉行2026年度第一次署務會報，加上農曆年節將近，賴清德總統及內政部長劉世芳到場勉勵頒獎；去年元月賴清德到警政署時，指責警方打詐不力，要求警察要科學辦案、不能吃案；今天他肯定警方對於打詐的努力，並代表全體國人向長期堅守崗位、無私奉獻的警察致上最誠摯感謝。

賴清德提到去年年底，台北市發生隨機襲擊事件，在高度危險的情境下，警察沉著應對、迅速行動，與熱心市民一起制止暴力行為，防止傷害持續擴大。事件發生後，警察更是全力投入，在公共場合與大眾運輸加大見警率，使國人能夠安心、放心。

賴清德說，面對國人在意的治安，仍然有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等四大問題。目前詐欺犯罪依然嚴重，手法不斷推陳出新，但在各方努力，去年12月，詐騙財損金額相較於前年8月高峰期，已經下降5成，我要給警察、以及打詐、防詐、金融等從業人員一個大大的肯定。

賴清德要求打擊毒品犯罪、黑幫組織，他注意到警政署在過去一年積極施行4波「全國同步掃黑行動專案」、4波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，查緝幫派犯罪組織762個、犯嫌近5千人，並查扣幫派不法所得122.5億元、非法槍械上千枝，充分展現政府徹底打擊不法、守護社會安定的決心。

不過賴清德提醒，黑幫組織近期展現出「分散化」的趨勢，並且透過加密通訊、加密貨幣、跨國網絡等方式，持續威脅治安；更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，影響到國家安全。

賴清德總統頒發「維護治安工作獎勵金」給台北市警察局長林炎田42個單位，離去時，揮手向現場警察同仁致意。

內政部長劉世芳表示，回顧過去一年，警方在打詐、反毒、掃黑都交出很好的成績，警政署推動制度改革，端出打詐綱領2.0，獲得朝野共識、成功修正詐防條例，加重處罰、加速攔阻詐欺金流與加強被害人保護，成立專責的詐欺犯罪防制中心。

她提到警察工作非常辛苦，輪班輪休是常態，尤其是深夜0點到6點，風險最高、體力負荷也最大。政府從去年6月起，外勤同仁可支領每小時1百元的深夜危勞勤務津貼，用最實際的作法來支持第一線同仁。內政部目前正在爭取值班、備勤等駐地內勤務也可適用。

賴清德總統（左）出席警政署舉行「115年第1次署務會報」致詞，頒發「維護治安工作獎勵金」給台北市警察局長林炎田（右）等42個單位。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（左）出席警政署舉行「115年第1次署務會報」致詞，頒發「維護治安工作獎勵金」給台北市警察局長林炎田（右）等42個單位。記者蘇健忠／攝影

警察 賴清德 打詐

相關新聞

近千人受騙！絕對能源集團另涉吸金逾50億 邱姓主嫌遭聲押禁見

台北地檢署偵辦絕對能源吸金案，去年12月間起訴邱姓主嫌等17人。檢方查出邱男另涉違法吸金逾50億元，昨天指揮拘提邱男等9...

去年不滿打詐不力 賴總統今參加警政署署務會報肯定打詐成效

警政署今天舉行2026年度第一次署務會報，加上農曆年節將近，賴清德總統及內政部長劉世芳到場勉勵頒獎；去年元月賴清德到警政...

DeFi平台授權智能合約詐騙吸金50億 主嫌移送複訊恐聲押

絕對能源公司負責人邱志豪等人涉誆騙投資者購買虛擬貨幣，並透過DeFi借貸平台「借貸智能合約」放款可獲高利率等話術，詐騙全...

詐團利用「貓池」收發簡訊 台中男海撈480萬

高雄市刑警大隊破獲新型態電信詐欺案，38歲黃姓男子收購人頭門號，利用「貓池（Modem Pool）」設備，快速辦電子支付...

慎防「仙股詐騙」！國泰證券、投信、產險力推防詐措施避免財損

面對新型態「仙股」與網路詐騙案件日益增加，詐騙集團常用「高獲利保證」、「官方客服」等關鍵字，勸誘民眾步步掉入詐騙圈套，國...

絕對能源吸金案外案 DeFi虛擬幣詐騙50億...8人聲押禁見

絕對能源公司負責人邱志豪擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，北檢又查出，邱志豪還誆騙投資人購...

