去年不滿打詐不力 賴總統今參加警政署署務會報肯定打詐成效

警政署今天舉行2026年度第一次署務會報，加上農曆年節將近，賴清德總統及內政部長劉世芳到場勉勵頒獎；去年元月賴清德到警政署時，指責警方打詐不力，要求警察要科學辦案、不能吃案；今天他肯定警方對於打詐的努力，並代表全體國人向長期堅守崗位、無私奉獻的警察致上最誠摯感謝。

賴清德提到去年年底，台北市發生隨機襲擊事件，在高度危險的情境下，警察沉著應對、迅速行動，與熱心市民一起制止暴力行為，防止傷害持續擴大。事件發生後，警察更是全力投入，在公共場合與大眾運輸加大見警率，使國人能夠安心、放心。

賴清德說，面對國人在意的治安，仍然有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等四大問題。目前詐欺犯罪依然嚴重，手法不斷推陳出新，但在各方努力，去年12月，詐騙財損金額相較於前年8月高峰期，已經下降5成，我要給警察、以及打詐、防詐、金融等從業人員一個大大的肯定。

賴清德要求打擊毒品犯罪、黑幫組織，他注意到警政署在過去一年積極施行4波「全國同步掃黑行動專案」、4波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，查緝幫派犯罪組織762個、犯嫌近5千人，並查扣幫派不法所得122.5億元、非法槍械上千枝，充分展現政府徹底打擊不法、守護社會安定的決心。

不過賴清德提醒，黑幫組織近期展現出「分散化」的趨勢，並且透過加密通訊、加密貨幣、跨國網絡等方式，持續威脅治安；更讓人擔憂的是，有部分幫派受境外敵對勢力影響，影響到國家安全。

賴清德總統頒發「維護治安工作獎勵金」給台北市警察局長林炎田42個單位，離去時，揮手向現場警察同仁致意。

內政部長劉世芳表示，回顧過去一年，警方在打詐、反毒、掃黑都交出很好的成績，警政署推動制度改革，端出打詐綱領2.0，獲得朝野共識、成功修正詐防條例，加重處罰、加速攔阻詐欺金流與加強被害人保護，成立專責的詐欺犯罪防制中心。