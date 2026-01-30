退役軍人與同夥騙人至詐騙園區 刑事局逮4人送辦

曾是軍人的陳姓男子夥同退役及現役軍人等4人騙被害人至泰緬邊境詐騙園區，並假冒詐騙集團向家屬索取金錢，甚至把廢棄物任意傾倒廢棄軍事營區。刑事局獲報逮4人送辦。

刑事警察局今天召開記者會表示，偵二大隊接獲情資，曾任志願役軍人26歲陳姓男子夥同昔日退役同僚初姓男子及現役軍人吳姓男子在去年6月間，以泰國有收款工作可輕鬆賺錢為藉口，誘騙被害人獨自前往泰國。

警方查出，被害人抵達後就被境外共犯強制至泰緬邊境詐欺園區，威脅從事電信詐騙工作，要是不從就凌虐痛毆。

警方說，已於2024年退伍的陳姓男子得知被害人家屬急於救人，與同詐騙集團水房成員楊姓男子誘騙家屬要清償被害人債務及付贖金，才能讓被害人返國。被害人家屬事後交付新台幣165萬元給楊男。

檢警專案小組也查出陳姓男子等人未領有事業廢棄物清除處理許可文件，去年5月間開始非法容留外籍逃逸移工，處理清運相關廢棄物。

專案小組查出，陳姓男子利用擔任軍職時，得知廢棄軍事營區位置，多次承攬清理廢棄物並任意傾倒棄置在此廢棄軍營，嚴重影響環境衛生與國民健康。

檢警專案小組蒐證完成後，去年9月搜索陳姓男子等4人處所拘提並扣押贓證物，並查獲4名逃逸移工；警詢後依涉妨害自由、加重詐欺、廢棄物清理法等罪嫌把陳男等4人移送新竹地檢署偵辦。

警方說，主嫌陳姓男子因涉案情節重大，檢方偵查終結起訴並具體求刑有期徒刑12年。

刑事局表示，近期國人遭誘騙至境外詐騙園區受困案件頻傳，手法已由網路廣告演變為假冒親友間誘騙，犯罪集團還會脅迫被害人聯繫在台親友，民眾發現不法跡象，可撥165專線檢舉反映。