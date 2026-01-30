快訊

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

退役軍人與同夥騙人至詐騙園區 刑事局逮4人送辦

中央社／ 台北30日電

曾是軍人的陳姓男子夥同退役及現役軍人等4人騙被害人至泰緬邊境詐騙園區，並假冒詐騙集團向家屬索取金錢，甚至把廢棄物任意傾倒廢棄軍事營區。刑事局獲報逮4人送辦。

刑事警察局今天召開記者會表示，偵二大隊接獲情資，曾任志願役軍人26歲陳姓男子夥同昔日退役同僚初姓男子及現役軍人吳姓男子在去年6月間，以泰國有收款工作可輕鬆賺錢為藉口，誘騙被害人獨自前往泰國。

警方查出，被害人抵達後就被境外共犯強制至泰緬邊境詐欺園區，威脅從事電信詐騙工作，要是不從就凌虐痛毆。

警方說，已於2024年退伍的陳姓男子得知被害人家屬急於救人，與同詐騙集團水房成員楊姓男子誘騙家屬要清償被害人債務及付贖金，才能讓被害人返國。被害人家屬事後交付新台幣165萬元給楊男。

檢警專案小組也查出陳姓男子等人未領有事業廢棄物清除處理許可文件，去年5月間開始非法容留外籍逃逸移工，處理清運相關廢棄物。

專案小組查出，陳姓男子利用擔任軍職時，得知廢棄軍事營區位置，多次承攬清理廢棄物並任意傾倒棄置在此廢棄軍營，嚴重影響環境衛生與國民健康。

檢警專案小組蒐證完成後，去年9月搜索陳姓男子等4人處所拘提並扣押贓證物，並查獲4名逃逸移工；警詢後依涉妨害自由、加重詐欺、廢棄物清理法等罪嫌把陳男等4人移送新竹地檢署偵辦。

警方說，主嫌陳姓男子因涉案情節重大，檢方偵查終結起訴並具體求刑有期徒刑12年。

刑事局表示，近期國人遭誘騙至境外詐騙園區受困案件頻傳，手法已由網路廣告演變為假冒親友間誘騙，犯罪集團還會脅迫被害人聯繫在台親友，民眾發現不法跡象，可撥165專線檢舉反映。

被害人 詐騙集團 廢棄物

延伸閱讀

解決「搶水」！桃園文青再生水廠動工 每天5300噸供華亞園區

還沒找到工作先付錢？他怨面試被要求買課程 北市擬研議移送檢調查詐騙

境外詐團勾結台灣二類電信商 微信升級新話術騙18人

二類電信業者涉勾結境外詐團行騙 刑事局查獲5嫌

相關新聞

DeFi平台授權智能合約詐騙吸金50億 主嫌移送複訊恐聲押

絕對能源公司負責人邱志豪等人涉誆騙投資者購買虛擬貨幣，並透過DeFi借貸平台「借貸智能合約」放款可獲高利率等話術，詐騙全...

詐團利用「貓池」收發簡訊 台中男海撈480萬

高雄市刑警大隊破獲新型態電信詐欺案，38歲黃姓男子收購人頭門號，利用「貓池（Modem Pool）」設備，快速辦電子支付...

慎防「仙股詐騙」！國泰證券、投信、產險力推防詐措施避免財損

面對新型態「仙股」與網路詐騙案件日益增加，詐騙集團常用「高獲利保證」、「官方客服」等關鍵字，勸誘民眾步步掉入詐騙圈套，國...

絕對能源吸金案外案 DeFi虛擬幣詐騙50億...8人聲押禁見

絕對能源公司負責人邱志豪擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，北檢又查出，邱志豪還誆騙投資人購...

絕對能源吸金案外案 DeFi虛擬幣詐騙50億 凌晨4人聲押

絕對能源公司負責人邱志豪擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，北檢又查出，邱志豪還誆騙投資人購...

還沒找到工作先付錢？他怨面試被要求買課程 北市擬研議移送檢調查詐騙

台北市勞動局今天表示，近日有民眾投訴上網求職，面談時反被誘騙付高額費用上課受訓，後續卻總僅以消費糾紛案處理，擬請法務局研...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。