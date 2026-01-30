DeFi平台授權智能合約詐騙吸金50億 主嫌移送複訊恐聲押
絕對能源公司負責人邱志豪等人涉誆騙投資者購買虛擬貨幣，並透過DeFi借貸平台「借貸智能合約」放款可獲高利率等話術，詐騙全台近千人吸金逾50億元。台北地檢署昨搜索拘提邱等9人到案，8人已遭檢方聲押禁見，邱拒絕夜間偵訊，今下午移送北檢複訊，不排除恐被聲押禁見。
今下午1時人，邱志豪在調查官戒護下抵達北檢，面對媒體不發一語，遮掩臉龐快步進入北檢等候複訊。檢方聲押8人包括，邱志豪秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維、業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚。
檢方掌握，邱志豪涉嫌從2022年至2025年間涉發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」讓投資人授權錢包資金在平台使用，並舉辦說明會以高利息等話術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣後，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%7%，年利率高達12％至84％；檢方初步查出，投資人上當受騙近1千人，非法吸金資產逾50億元。
檢方指出，此案為去年起訴的絕對能源公司涉擅自募集發行有價證券案外案，邱當時辯稱，打算「研發」乾淨能源技術，先用投資虛擬貨幣賺的3千萬分配利息，他也在香港開公司投資虛幣等語。檢方查出，邱等人涉推廣年利率高達25%的甲種特別股、42%乙種特別股，詐騙316人吸金2.7億元案，此案起訴17人，對主嫌邱志豪求刑18年徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言