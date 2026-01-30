詐團利用「貓池」收發簡訊 台中男海撈480萬
高雄市刑警大隊破獲新型態電信詐欺案，38歲黃姓男子收購人頭門號，利用「貓池（Modem Pool）」設備，快速辦電子支付及電商虛擬帳號，供詐騙集團騙人。警方見查扣的電信卡，包裝上還標註「詐欺集團販賣部」，員警個個咋舌。據警方初估，2年已獲利至少480萬元。
據了解，詐團運用「貓池」設備的方式，是在取得大量門號以後，可將上百張電信晶片卡全插入貓池設備，連線電腦操作軟體，可一次性大量代收簡訊驗證碼，不用再像傳統方式，以手機1次換1張晶片，發簡訊、收受騙人的驗證碼。
高雄市刑大偵三隊追查假投資詐騙案，發現訊息源頭指向台中市西區的1處工作室，懷疑這處工作室是詐騙機房，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，1月14日會同台中市警第五分局前往搜索，查扣貓池、數據機等設備和550張人頭電信門號晶片卡和手機，逮捕黃姓男子和1名員工。
據調查，黃姓男子收購台灣、泰國等地的人頭門號電信卡後，在電信卡包裝，還標註「詐欺集團販賣部」，利用貓池設備1次操作數百支門號，快速產製電子支付、通訊軟體及電商平台的人頭帳號，供詐團成員隱身騙人，並逃避警方查緝。警方表示，詐團因而騙人得逞，2年來他在其中也獲利480萬元，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送法辦。
警方表示，高雄市警局去年成功攔阻被害人提匯款2397件，比2024年增加446件，攔阻金額18億6288萬元，也比2024年增加4億2975元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言