快訊

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

台灣第一代女諧星近況曝光！竟已是東區億萬富婆

聽新聞
0:00 / 0:00

絕對能源吸金案外案 DeFi虛擬幣詐騙50億...8人聲押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

絕對能源公司負責人邱志豪擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，北檢又查出，邱志豪還誆騙投資人購買虛擬幣，並透過DeFi借貸平台「借貸智能合約」放款，佯稱有高利率報酬，全台近千人被騙，吸金逾50億元，調查局昨天搜索拘提9人到案，台北地檢署凌晨依違反銀行法聲押8人，

邱志豪因拒絕夜間偵訊，今天才移送檢方複訊。聲押8人包括邱志豪秘書邱朝露、DeFi營運長黃永瀚、業務總監吳承峰、軟體工程師黃俊維、業務人員林宇泰、楊獻智、王宥維、徐翰揚。

檢方掌握，邱志豪從2022至2025年間，發行「EGT幣」、「TBT幣」，並創設DeFi借貸平台APP，推出「借貸智能合約」，以主辦說明會等方式術誆騙投資人，佯稱購買EGT幣、TBT幣，可透過DeFi借貸平台放貸，承諾月息3%至7%，年利率高達36％至84％。

檢方另查出，邱志豪宣稱虛擬必須要挖礦，因此還發推廣「礦機」販售，並要被害人簽屬承攬契約，承諾可依銷售數額獲利分紅，沒想到全都是騙局。

此案是台灣高檢察發交北檢「打詐預警中心」偵辦，由主任檢察官周芳怡指揮台北市調查處、北市警大安分局執行第2波搜索，拘提9人到案，邱志豪因人在高雄，昨天下午才被拘提到案。

DeFi軟體工程師黃俊維涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
DeFi軟體工程師黃俊維涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
絕對能源負責人邱志豪秘書邱朝露遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
絕對能源負責人邱志豪秘書邱朝露遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
DeFi營運長黃永瀚涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
DeFi營運長黃永瀚涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
DeFi業務總監吳承峰涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影
DeFi業務總監吳承峰涉吸金遭檢方聲押。記者張宏業／攝影

北檢 投資人 聲押

延伸閱讀

絕對能源吸金案外案 DeFi虛擬幣詐騙50億 凌晨4人聲押

DeFi借貸平台放貸…全台千人被騙逾50億 絕對能源公司9人拘提到案

金安保「假互助真吸金」近3億 新北檢起訴9人、負責人求刑13年

助陸資來台設立線上博奕 騰雲公司負責人涉洗錢聲押禁見

相關新聞

DeFi平台授權智能合約詐騙吸金50億 主嫌移送複訊恐聲押

絕對能源公司負責人邱志豪等人涉誆騙投資者購買虛擬貨幣，並透過DeFi借貸平台「借貸智能合約」放款可獲高利率等話術，詐騙全...

詐團利用「貓池」收發簡訊 台中男海撈480萬

高雄市刑警大隊破獲新型態電信詐欺案，38歲黃姓男子收購人頭門號，利用「貓池（Modem Pool）」設備，快速辦電子支付...

慎防「仙股詐騙」！國泰證券、投信、產險力推防詐措施避免財損

面對新型態「仙股」與網路詐騙案件日益增加，詐騙集團常用「高獲利保證」、「官方客服」等關鍵字，勸誘民眾步步掉入詐騙圈套，國...

絕對能源吸金案外案 DeFi虛擬幣詐騙50億...8人聲押禁見

絕對能源公司負責人邱志豪擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，北檢又查出，邱志豪還誆騙投資人購...

絕對能源吸金案外案 DeFi虛擬幣詐騙50億 凌晨4人聲押

絕對能源公司負責人邱志豪擅自募集發行有價證券，詐騙2.7億元，去年遭檢方起訴求刑18年，北檢又查出，邱志豪還誆騙投資人購...

還沒找到工作先付錢？他怨面試被要求買課程 北市擬研議移送檢調查詐騙

台北市勞動局今天表示，近日有民眾投訴上網求職，面談時反被誘騙付高額費用上課受訓，後續卻總僅以消費糾紛案處理，擬請法務局研...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。